Er komt geen bindend correctief referendum. Voorlopig tenminste, want SP-Kamerlid Renske Leijten legt zich er niet bij neer. Direct na de stemming in de Tweede Kamer heeft ze het wetsvoorstel met een kleine aanpassing opnieuw ingediend.

"Je kunt je net zo lang verzetten, maar het gaat er uiteindelijk een keer komen", zegt Leijten over het referendum.

'Het is een noodrem'

Volgens het SP-Kamerlid is de nieuwe wet nodig als controlemiddel. "Het is een noodrem voor als de politici hier in Den Haag een besluit nemen waarvan de bevolking zegt: 'Hé, maar daar willen wij ons over uitspreken'. Er is bijna geen land in de westerse democratie die dat niet heeft."

Leijten had het wetsvoorstel gedurende de behandeling al aangepast, omdat een Kamermeerderheid tegen dreigde te stemmen. Op advies van D66 werd de wet gesplitst in een landelijke en in een decentrale variant. Daarmee zou het mogelijk worden een bindend correctief referendum te houden in gemeenten, waterschappen en provincies.

Opnieuw ingediend

De stemming over het wetsvoorstel werd meerdere keren uitgesteld. Vooral de CDA-fractie twijfelde, maar besloot tegen te stemmen na een rondgang langs hun lokale politici: die voelen niets voor een bindend correctief referendum. Ze willen burgers liever voorafgaand aan een besluit horen, bijvoorbeeld via burgerberaden.

Leijten heeft het wetsvoorstel direct na de stemming in de Tweede Kamer met een kleine aanpassing opnieuw ingediend. Zo vindt Leijten dat de uitkomst-drempel, die bepaalt hoeveel mensen er naar de stembus moeten komen om een referendum geldig te laten zijn, niet in de Grondwet hoort, maar in een gewone wet.

Referendum kan rol spelen bij verkiezingen

Het nieuwe wetsvoorstel kan een rol spelen bij de volgende verkiezingen, denkt Leijten. "Ik denk dat we dan heel erg duidelijk moeten maken aan mensen dat hun stem dubbel waard is: je stemt op een partij, maar je stemt ook op het recht op een referendum."

Leijten denkt dat het juist nu de tijd is voor een referendum. "Kijk wat er gebeurt in het land: we hebben een regering die niet regeert, die problemen in ieder geval niet oplost, die problemen wel creëert, waar mensen heel boos over zijn. Een referendum is een noodrem in handen van mensen over genomen besluiten. Het is een aanvulling op gewone verkiezingen. Het is gewoon goed als we dat krijgen."