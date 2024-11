Met het blauwe uiterlijk en vlinder, lijkt de app Bluesky een vriendelijk alternatief te worden van X. De gebruikersaantallen stijgen sinds de Amerikaanse verkiezingen. Toch zetten experts vraagtekens of het wel genoeg doet om desinformatie te bestrijden.

Het platform werd in 2019 al opgericht door Jack Dorsey, die 10 jaar daarvoor Twitter oprichtte. Veel mensen zien het nu als alternatief voor X, voormalig Twitter, en stappen over.

Bevestigd in eigen mening

Op het platform zie je namelijk alleen maar berichten van mensen die jij volgt of leuk vindt, en minder online haatberichten. Iets waar X juist veel commentaar over krijgt.

Maar daar schuilt volgens social media-expert Joey Scheufler ook het gevaar. "Je wordt eigenlijk alleen maar bevestigd in je eigen mening. Dus ja, wat heb je daar dan nog eigenlijk aan? Behalve dat je daar lekker veel hartjes, likes en reacties op krijgt."

Nepnieuws en haatberichten filteren

Tegelijkertijd kunnen gebruikers er, net zoals op X, alles op plaatsen. Hoe gaat Bluesky dan desinformatie op het platform bestrijden? Volgens Scheufler wordt vooral gekeken naar het modereren van berichten. "Een bericht wordt geplaatst, 'geflagged' en dan gaat er iemand naar kijken", legt de social media-expert uit.

Daarnaast speelt AI ook een rol in het bestrijden van berichten met haat en racisme. Hierdoor worden berichten automatisch gefilterd. "Alleen dan is de vraag hoe streng dat wordt afgesteld. Want aan de ene kant wil je natuurlijk wel dat gebruikers zo lang mogelijk op zo'n platform blijven. Dat wil Bluesky ook, dat wil X ook."

Zoveel mogelijk gebruikers

Uiteindelijk wil elk social mediaplatform zoveel mogelijk gebruikers aantrekken voor een zolang mogelijke tijd, vervolgt de expert. "Dus hele strenge moderatie is dan ook niet heel goed, want dan staan er gewoon heel erg weinig berichten op", legt hij uit.

Een ander gevaar van dit platform is dat gebruikers in hun bubbel blijven en je eigen mening alleen maar bevestigd wordt door gelijkstemden, ziet Scheufler. "Ze willen alleen maar applaus krijgen van 'dat doe je goed'. En die haat daar hebben mensen eigenlijk helemaal geen zin meer in." Hij waarschuwt dat je daardoor geen andere meningen meer hoort en dat andere geluid ook niet meer begrijpt.

Populariteit komt en gaat

Het roept volgens Scheufler daarom ook de vraag op of er niet een houdbaarheidsdatum aan vastzit. "Wat je eigenlijk continu ziet gebeuren is dat die platformen komen en gaan, en die populariteit komt en gaat", vertelt Scheufler.

X blijft volgens hem nog steeds een belangrijk platform op wereldniveau: "Dat is nog vele, vele malen groter dan Bluesky. Ook in Nederland speelt Bluesky eigenlijk helemaal geen rol van betekenis. Er zijn gewoon echt heel weinig gebruikers die daarop zitten."

Juist behoefte aan ander geluid

"Maar", voegt hij eraan toe, "je moet natuurlijk niet vergeten dat het succes van Twitter ook gewoon komt door al die verschillende meningen. Als je dat element weghaalt, dan is het natuurlijk een stuk saaier en een stuk minder leuk."

Hij denkt daarom dat Bluesky niet gaat doorbreken als platform. "En vooral omdat Bluesky eigenlijk helemaal geen andere functie heeft, en dus gewoon een kopie van X is. Zo'n platform breekt alleen maar door naar het grote publiek op het moment dat het een nieuwe functie heeft", sluit de expert af.