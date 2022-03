Toeslagenslachtoffer Sylvana moet mogelijk haar huis uit, omdat ze haar huur niet kon betalen. Vandaag kreeg ze voor de tweede keer compensatie. Maar dat is geen oplossing, vertelt ze. "Het is je eigen geld terug, waar je weer schulden mee gaat aflossen."

De 36-jarige Sylvana werd slachtoffer van de toeslagenaffaire. De Belastingdienst verdacht slachtoffers onterecht van fraude en vorderde het hele bedrag terug. Door een kort geding van wooncorporatie Woonwenz dreigt Sylvana nu uit huis te worden gezet, omdat ze de huur niet heeft betaald. De overheid besloot slachtoffers van de toeslagenaffaire al voor het afronden van het onderzoek te compenseren met 30.000 euro. Dat bedrag heeft Sylvana eerder gekregen, maar daarvan heeft ze niet haar huurachterstand afbetaald.

Slapeloze nachten

Sylvana woont met haar twee kinderen in Arcen. Op 4 april doet de rechter uitspraak in het kort geding dat Woonwenz tegen haar aanspande. Als ze het huis uit moet, is Sylvana bang voor problemen met Jeugdbescherming en is ze bang dat ze haar kinderen kwijt raakt.

Ze staat onder toezicht. "Jeugdzorg kijkt met je mee of je het goed doet", vertelt ze. Het wachten tot 4 april valt haar heel zwaar. "Het vreet aan je. Ik heb slapeloze nachten", vertelt ze.

Sylvana en haar advocaat in EenVandaag op NPO Radio 1 over de ondraaglijke situatie door de toeslagenaffaire

'Compensatie is eigen geld'

De eerste 30.000 euro die Sylvana heeft ontvangen, is niet naar de achterstallig huur gegaan. "De Belastingdienst zegt doodleuk: 'Wij gaan huurschulden en energieschulden en dergelijke betalen. Dus dat hoef je niet te betalen.' Maar ik heb ook 14 jaar lang geleend bij familie en kennissen om voor mijn kinderen te zorgen te leven. Dat is een ontzettend groot bedrag."

Met die 30.000 euro heeft ze onder andere familie en kennissen terugbetaald en een auto gekocht om haar kinderen naar school te kunnen brengen. Die ging kapot, wat ook weer leidde tot nieuwe kosten. "De compensatie is om je leven opnieuw op te bouwen, maar je moet je schulden aflossen. Het is ook geen compensatie, het is gewoon je eigen geld. Als puntje bij paaltje komt, sta je gewoon weer op 0. Je kunt niet verder met je leven."

Woonwenz reageert

Gisteren verscheen in de Volkskrant een reportage over het kortgeding tegen Sylvana. Naar aanleiding van de berichtgeving van de Volkskrant, reageerde Woonwenz vandaag op de eigen website.

De corporatie zegt niet de intentie te hebben om Sylvana en haar twee kinderen te ontruimen, mits de achterstallige huur wordt betaald als de tweede ronde van de compensatie is overgemaakt aan Sylvana.

'Er samen uitkomen'

Woonwenz zegt nu los van het vonnis van de rechter, de uitspraak is op 4 april, er samen uit te willen komen met Sylvana. "Wij gaan er dan ook vanuit samen met haar afspraken te kunnen maken over het betalen van de huur en aflossen van haar huurschuld, zodat Sylvana haar woning niet kwijt hoeft te raken", staat op de website.

"Dat hebben ze niet naar mij gecommuniceerd. Het komt koud op mijn dak eigenlijk en ik heb er niet echt een mening over. Het is achteraf. Ik moet tot 4 april in spanning zitten, dat had dus niet gehoeven", vertelt Sylvana. De nieuwe reactie van Woonwenz verandert ook niks aan de uitspraak van de rechter, vertelt Sylvana's advocaat Pejman Salim. "Partijen kunnen geen nieuwe feiten meer naar voren brengen, de rechter moet uitspraak doen over de zitting die afgelopen week is geweest. Dus het verandert niks aan de uitspraak."

Afspraken maken

Woonwenz zegt dat een van de redenen voor het aanspannen van het kort geding is dat ze niet op de hoogte waren van de tweede ronde compensatie van 30.000 euro die Sylvana krijgt. Afspraken maken met Sylvana was ook moeilijk, schreef de corporatie.

Maar daar kan Sylvana zich niet in vinden. "Ik heb vorig jaar mailtjes gestuurd. Die kwamen in de zaak niet naar voren. Dat is heel apart."

Privéschulden afbetalen

Sinds vandaag staat het geld van de tweede compensatiesronde op haar rekening. Terwijl dat in september al zou worden uitgekeerd. "Maar dat gaat allemaal naar schulden. Ik heb niks meer", vertel ze terwijl de tranen in haar ogen springen.

Vrienden van Sylvana zijn een Go Fund Me voor haar begonnen om Sylvana financieel te kunnen helpen. Van de tweede 30.000 euro die ze nu heeft gekregen, moet ze weer schulden aflossen, vertelt ze. "Private schulden worden niet overgenomen door de Belastingdienst", vertelt haar advocaat. "Die moeten ze zelf aflossen. Dus als de gelden zijn uitgekeerd, beginnen nieuwe problemen. Er is geen nazorg. De ouders zijn al het geld kwijt aan de niet-erkende schuldeisers en vaak zijn ze niet meer in staat om te werken, door jarenlang in de problemen te hebben gezeten."

Als het niet was gebeurd

De problemen waar Sylvana in terecht is gekomen door toedoen van de overheid, vallen haar ontzettend zwaar. Ze heeft lichamelijke klachten, van alle stress en alle spanningen en problemen. "Ik haal nu eigenlijk uit weinig dingen energie. Ik ben ook ziek. Het gaat gewoon niet", vertelt ze.

Soms denkt ze aan hoe het leven was geweest als dit niet was gebeurd. "Dan had ik lekker carrière gemaakt, voor mijn kinderen kunnen zorgen, genieten van het leven." Sylvana laat aan haar advocaat over wat nu handig is om te doen naar aanleiding van de nieuwe reactie van Woonwenz vandaag.