Seksverslaving wordt te makkelijk aangewend door mannen die seksueel grensoverschrijdend gedrag plegen. Seksuologen vinden dat schadelijk voor slachtoffers en voor mannen die echt gebukt gaan onder seksverslaving.

We zijn een maand verder sinds de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. In berichten die volgden viel de term 'seksverslaving'. Jeroen Rietbergen, bandleider van The Voice, maakte bekend dat hij zich er op dit moment voor laat behandelen. Seksuologen vinden dat er te snel gesproken wordt van seksverslaving.

Lage zelfwaardering

"Als je echt seksverslaafd bent, dan staat je hele leven in het teken van het zoeken naar seksuele prikkels. Het komt vooral voor bij mannen", zegt seksuoloog Yuri Ohlrichs van het Rutgers Expertisecentrum Seksualiteit over wat het betekent om seksverslaafd te zijn.

"Ze zijn de hele dag met niets anders bezig dan porno kijken, masturberen - zelfs op het werk - en het zoeken naar mogelijkheden voor seksueel contact." Een onderliggend probleem is volgens hem vaak een lage zelfwaardering.

Te snel gezegd

Deze - voornamelijk - mannen krijgen uiteindelijk problemen in hun dagelijkse functioneren. Dat gebeurt op het werk, maar ook in bestaande relaties. Dat komt doordat ze met niets anders meer bezig zijn dan seks.

Volgens seksuoloog Ohlrichs en Nana Ruedisueli van het Nederlands Centrum voor Seksverslaving wordt te snel gezegd dat mensen die op het werk seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, seksverslaafd zijn.

Geen verantwoordelijkheid voor gedrag

"Uiteindelijk is het ook een manier om niet helemaal de verantwoordelijkheid voor je gedrag te nemen. Want de kern van het probleem is dat er geen consent, geen toestemming wordt gevraagd", zegt Yuri Ohlrichs.

Ook machtsongelijkheid en het feit dat plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag door niemand gecorrigeerd worden op de werkvloer verdwijnt uit het zicht als je te snel spreekt van een verslaving. Voor slachtoffers is dat schadelijk, maar ook voor mensen die daadwerkelijk kampen met seksverslaving.

Geen dader

"Als er te makkelijk door daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag gezegd wordt dat zij seksverslaafd zijn, dan lijkt het ook alsof alle mannen die seksverslaafd zijn dader worden", zegt hij.

"Maar de meeste seksverslaafde mannen worden helemaal geen dader. Deze mannen hebben vaak heel veel schaamte en voelen zich geïsoleerd. Zij hebben ontzettend veel moeite om hiervoor uit te komen."

'Nergens anders mee bezig'

Leon vertelt uit ervaring wat het betekent voor je leven als je een seksverslaving hebt. "Ik zocht de hele dag naar seksuele prikkels. Dat je 's ochtends opstaat en denkt, waneer kan ik een prostituee bezoeken?" zegt hij.

"Vervolgens ga je daar naartoe en het valt tegen, dat doet het altijd. En dan ga je opnieuw. Dan is het nog geen 12 uur en ben je nergens anders mee bezig geweest."

Hevigere prikkels

Leon zegt dat hij niet alleen steeds vaker zocht naar seksuele prikkels, maar dat in zijn geval de prikkels ook steeds heviger moesten zijn. Op het werk ging het lange tijd nog wel goed, maar de vaste partner van Leon trok uiteindelijk de grens: of je stopt hiermee of ik ben weg.

Leon is daarna in therapie gegaan, waarin het ook over zelfwaardering ging. Nu kan hij steeds beter omgaan met seksuele prikkels.