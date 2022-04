Hij vocht ooit voor de Sovjet-Unie, maar verloor in een klein dorp ten noordoosten van Kiev zijn leven. Aleksander Stupak (58) was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en vond in Velyka Dymerka de dood door Russische kogels.

Aleksander Stupak (58) kwam zijn zus halen om haar naar een veilige plek te brengen, maar het mocht niet zo zijn. Verslaggever Hans Jaap Melissen reist naar het dorpje waar de loslopende koeien met het voorjaar in hun hoofd tussen de vernietigde Russische tanks lopen. Van de oorlog merken ze niets.

Terug naar de auto

Met oorlogsverslaggever Hans Jaap rijdt Tatiana naar de plek waar haar man is doodgeschoten. Ze is er nog niet eerder geweest. "Oh god, wat is dit", zegt Tatiana huilend terwijl ze uit de auto kijkt.

Tatiana's man is niet met een kogel om het leven gebracht, maar de auto blijkt doorzeeft.

Andere kant van het dorp was te ver weg

Er waren explosies aan de andere kant van het dorp, dicht bij het huis van zijn zus. Dat was voor Aleksander reden om de auto te pakken naar haar, maar de Russen beschoten zijn auto en lieten zijn lichaam daarin achter.

Zelf vocht Aleksander in de jaren 80 voor het leger van de Sovjet-Unie. Dat het de Russen zijn die nu zijn leven namen, raakt zijn nabestaanden diep. Toen zij hem uit de auto wilden halen om hem te begraven, mocht dat van de Russen alleen omdat hij een veteraan was van het Sovjet-leger.

Bron: EenVandaag Het militaire paspoort van Aleksander Stupak

Een echte begrafenis volgt nog

Aleksaner ligt inmiddels begraven in zijn eigen tuin, bij het huis waar zijn vrouw nog woont. "We waren 35 jaar getrouwd", vertelt ze terwijl ze een foto van haar man laat zien.

"Als het rustiger wordt, gaat het Oekraïense leger mijn man opgraven om de doodsoorzaak vast te stellen", zo vertelde het Oekraïense leger aan Tatiana. "Daarna mogen we hem opnieuw een uitvaart geven."