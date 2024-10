Sinds 2021 kregen gedupeerden van drugsafvaldumpingen zo'n 3,5 miljoen euro aan schade vergoed. Toch zijn provincies en particulieren niet blij met de regeling. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het saneren en de hoge opruimkosten moeten ze voorschieten.

De regeling werd in 2021 in het leven geroepen om gemeenten en particuliere grondeigenaren, die te maken hebben met geloosd drugsafval, niet zelf te laten opdraaien voor de kosten. Maar na ruim 3,5 jaar blijkt de regeling in de praktijk niet altijd te voldoen.

Zelf achter partijen aan

Volgens de Limburgse Land- en Tuinbouw organisatie LLTB kijken hun leden op tegen het kostenplaatje en het voorschieten van het geld. Ook het declareren gaat niet zo makkelijk, zegt voorzitter Thijs Rompelberg van de LLTB.

Als een boer een dumping aantreft moet hij eerst de politie bellen en aangifte doen. "Je bent in eerste instantie als grondeigenaar zelf verantwoordelijk om te saneren en ook te betalen", legt Rompelberg uit. "Je moet zelf ook achter zo'n partij aan die de grond kan saneren", zegt vertrouwenspersoon veilig buitengebied Femke van der Plas in Limburg. "Terwijl we ook weten dat je zo snel mogelijk moet acteren, anders gaat het de grond in."

Regeling moet 'ontzorgen'

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur en Milieu) van Noord-Brabant heeft regelmatig te maken met gedumpt drugsafval en ziet het aantal dumpingen ook toenemen. Zo blijkt uit politiecijfers dat vorig jaar 191 drugsdumpingen werden ontdekt. In natuurgebied de Brabantse Wal in Halsteren werd in 2021 de grootste drugslozing van heel West-Europa aangetroffen. "Dat is echt ongelooflijk. Daar is een half bos weggegraven."

Ze spreekt namens BIJ12, die voor de provincies de subsidie verstrekt. Ook zij vindt dat de regeling in de toekomst moet verbeteren. "Het is goed dat de regeling er is," stelt Roijackers namens alle provincies. In 2022 is de subsidiepot al verhoogd om de kosten te dekken. De organisatie pleit daarom voor een regeling die 'ontzorgt'.

Half bos weggegraven

Die regeling moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat bij dit soort gevallen er niet zelf een aannemer bij wordt gehaald of dat ze zelf het onderzoek moeten laten doen, legt Roijackers uit. "Zodat ze meteen kunnen worden geholpen."

De provincies voeren de subsidieregeling namens de Rijksoverheid uit. Vanaf 2025 is het de bedoeling dat er een nieuwe regeling komt. Het plan is nu nog dat de vervangende rijksregeling 'in grote lijnen overeenkomt' met de huidige subsidieregeling.

'Wacht niet te lang'

En daarbij is haast geboden. "Je wilt er snel bij zijn, want als het diep de bodem ingaat, kost het nog meer tijd en geld om het op te lossen." De chemische producten trekken tot diep de grond in. "Dit soort grote saneringen wil je voorkomen", vertelt de gedeputeerde van Noord-Brabant.

"Dus we moeten echt met z'n allen zorgen om dit soort dumpingen en lozingen voor te zijn", gaat Roijackers verder. "Zie je verdachte voertuigen, bel dan de politie. Wees liever het moment voor. Wacht niet te lang, schroom niet. Misschien kunnen we een dader op heterdaad betrappen", sluit de gedeputeerde af.