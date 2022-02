Een bos rozen voor je valentijn; het is nog altijd een populair cadeau. Maar volgens rozenteler Hans van Hage is februari eigenlijk het verkeerde moment om ze te geven. Zeker nu de prijzen hoog oplopen.

In 2021 werden er 152 miljoen rozen verkocht op bloemenveiling Royal FloraHolland. Daarmee was de bloem met de stekelige steel goed voor een derde van de totale bloemenomzet in aanloop naar Valentijnsdag. En ook dit jaar is er weer veel vraag naar de roos. Tegelijkertijd is het aanbod beperkt.

'Prijzen sky high'

Dat zorgt voor hoge prijzen: normaal gesproken betaal rond Valentijnsdag zo'n 3,50 euro voor een roos, maar dit jaar kan het oplopen tot 5 euro. Dit heeft mede te maken met de hoge gasprijzen. Die zorgen ervoor dat het voor een aantal kwekers te duur is om hun kassen te laten draaien: van de 25 grote rozenkwekers in Nederland besloten maar liefst negen hun kassen uit te zetten.

Daarnaast is importeren vanuit Afrika en Zuid-Amerika lastig vanwege corona. En juist daar komt het overgrote deel van de traditionele snijrozen (die met de lange stelen) vandaan. Dat merken consumenten in hun portemonnee. "Rozen zijn normaal gesproken al iets duurder op Valentijnsdag, maar dit jaar zijn de prijzen sky high", zegt bloemist Judith Ebbers uit Leidschendam.

Traditioneel gebaar

Ondanks de hoge gasprijzen laat rozenkweker Loek van Adrichem zijn kassen wél draaien dit jaar, vooral om in de markt te blijven. De kosten zijn hoger dan de opbrengsten, vertelt hij. Hij betaalt vijf á zes keer zoveel voor energie en moet dat doorberekenen aan de consument.

Toch is hij niet bang dat mensen ineens voor een ander valentijnscadeau kiezen. "De rode roos is een traditioneel gebaar van liefde op Valentijnsdag en zal als luxeproduct altijd populair blijven." Natuurlijk zijn er alternatieven, maar die zullen de roos niet zomaar overtreffen, denkt hij.

Niet alleen maar nadelen aan corona

Bloemist Judith Ebbers sluit zich daarbij aan. "De roos is nog steeds enorm populair. Valentijnsdag blijft de dag van jonge geliefden en die geven elkaar graag een bos rozen. Maar we zien ook dat steeds meer mensen de dag gebruiken om andere naasten een bloemetje te geven."

In haar winkel merkt Ebbers dat de vraag naar bloemen over het algemeen blijft groeien. "Bloemen zijn altijd een passend cadeau, iedereen wordt er blij van." Dat corona niet alleen nadelen heeft, ondervond ze aan den lijve: mensen gaven elkaar eerder een bloemetje cadeau dan een etentje of weekend weg."

Voucher

Hoewel rozenteler Van Hage begrijpt dat mensen hun geliefden graag verwennen op Valentijnsdag, is hij van mening dat zo'n boeket het beter doet in de zomer. Op het moment dat de bloem van nature groeit.

"Als je toch iets in die trant wil geven, ga dan voor iets als een voucher. Daarmee kan iemand een roos uitkiezen op een goed moment."