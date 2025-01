De gouden helm en armbanden, die vrijdagnacht uit het Drents Museum verdwenen, komen uit Dacië. Dat rijk lag op de plek waar nu Roemenië ligt. De gestolen stukken hebben een grote historische waarde voor het land, vertelt correspondent Janneke Vos.

Het gaat om vier belangrijke stukken uit de tentoonstelling 'Dacia Rijk van goud en zilver': de gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden, die eigendom zijn van het National History Museum of Romania in Boekarest.

Vergelijkbaar met de Nachtwacht

Volgens Roemenië-correspondent Janneke Vos is de waarde van de gestolen schatten voor de Roemenen 'vergelijkbaar met de Nachtwacht voor ons'. "Het nieuws is hier ingeslagen als een bom", vertelt ze.

Dat geldt natuurlijk niet voor alle Roemenen, vult ze aan. "De 'gewone man' houdt zich hier niet zo mee bezig. Maar in de politiek en de Roemeense media valt iedereen over elkaar heen."

'Obscuur museum'

Er wordt Nederland zeker iets kwalijk genomen, volgens Vos. "Ze snappen hier echt niet dat zulke voor hen belangrijke stukken in een 'obscuur' museum te zien waren. De Roemenen voelen zich niet serieus genomen. Het Drents Museum maakt weinig indruk hier."

Oppositiepartijen grijpen de kunstroof aan om te benadrukken dat de huidige regering hun cultuur te grabbel gooit en er ongelijkheid bestaat tussen hen en 'het Westen', ziet Vos. "Onze belangrijke kunst wordt daar ergens weggestopt in een klein museum. Onze historie is gestolen, afgelopen weekend. Dat is het beeld dat zij schetsen."

Strenger toezicht

Ook het feit dat de stukken überhaupt waren uitgeleend zorgt voor een rel in het land. De minister van cultuur wilde daar namelijk strenger op toezien, vertelt Vos. "Ze wilde dat zulke stukken niet meer zonder toestemming van de regering uitgeleend zouden worden. Maar bij deze stukken heeft ze zelf getekend zonder die toestemming. Ze zouden dus illegaal uitgeleend zijn, volgens critici."

Maar de grootste boosheid is er over het feit dat de beveiliging zo slecht was, vertelt de correspondent. "Ze snappen hier echt niet hoe het kan dat de stukken niet in een kluis zaten 's nachts. En dat er geen replica werd gebruikt. De kraak leek ogenschijnlijk makkelijk, stellen Roemeense media. "

'Tijdelijk deukje in relatie'

Ook de musea zijn boos over de roof. "Er is hier een museum dat uit protest 5 dagen dichtgaat. Ze gebruiken de slogan: 'Ook jij bent vandaag bestolen!' Ze willen daarmee aandacht vragen voor de slechte beveiliging, ook in de musea hier. Zo grijpt elke partij het incident aan voor eigen gewin."

Toch zal de relatie met Nederland niet zwaar lijden onder de gestolen schatten, denkt Vos. "Het gaat heel goed tussen de twee landen. Misschien dat het tijdelijk voor een deukje zorgt, maar op lange termijn heeft dit weinig invloed."