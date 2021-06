De wegen, het spoor, kanalen, havens, sluizen en de luchthaven in Noord-Nederland moeten beter, vindt Piet Muijzert uit Oude Pekela. Hij maakte een plan en wil er bijna 6 miljard aan uitgeven. Dat is de helft van wat de plannen van de provincie kosten.

Aan ideeën ontbreekt het de 71-jarige Piet niet. Voordat hij met pensioen ging, werkte hij bijna 50 jaar in de weg- en waterbouw. Hij maakte een plan met 34 projecten in Groningen, Friesland en Drenthe. Verspreid over de provincies, om zo het noorden 'sterker' te maken, zoals hij het zelf zegt. "Het gaat erom dat je kritisch bent en logisch nadenkt, dan kun je heel wat geld besparen. En neem van mij maar aan dat ik het goed heb berekend."

'Niemand heeft meer laarzen in de achterbak'

De inwoner van Oude Pekela is een ouderwetse Rijkswaterstaat-man, zegt hij zelf. Zo vind je ze niet meer: "Tegenwoordig hebben ze daar geschiedenis gestudeerd, of sociale wetenschappen. Niemand heeft meer laarzen in de achterbak liggen." Muijzert werkte aan de HSL, aan de verdubbeling van de Schipholtunnel, aan de A12 en aan de A20. Noem maar een groot project, en hij heeft er nog voetstappen liggen.

Het vertrouwen in Rijkswaterstaat is hij al jaren kwijt. Het verwondert hem niet dat bijna alle grote projecten ver over hun budgetten heen gaan. Muijzert noemt de provincies en Rijkswaterstaat 'incompetent'.

Lelylijn

Iets dat al decennia lang op de politieke agenda staat is de Lelylijn: de snelle spoorverbinding die de Randstad met Groningen en Leeuwarden moet verbinden. Voor Muijzert is die verbinding zeker niet de belangrijkste investering.

"Het is allemaal voor bobo's, voor politici die ermee kunnen pronken. De meeste mensen weten totaal niet waar ze over praten. Er is niemand die in het noorden gaat wonen en elke dag op en neer wil." Muijzert zou liever zien dat er wordt geïnvesteerd in goede verbindingen met de zeehaven Delfzijl, over de weg en over het water.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier de reportage over de plannen van Piet Muijzert

De zuigfles van Den Haag

Het Winschoterdiep zou volgens hem moeten worden uitgebaggerd met een meter, en de bruggen over dat kanaal moeten worden vervangen zodat het kanaal breder wordt. "Dat levert werkgelegenheid op, omdat er dan ook veel grotere schepen kunnen worden gebouwd door de 6 werven aan het Winschoterdiep." Er werken nu ongeveer 4.000 mensen bij die werven.

Net als veel Groningers vindt Muijzert dat het noorden ook wel eens iets terug mag krijgen van de aardgasbaten. "Wij waren jarenlang de zuigfles van Den Haag. Miljarden zijn er naar de rest van het lang gevloeid. De havens in Rotterdam, de HSL, Schiphol, het is allemaal betaald van het gas uit Groningen. Tijd dat er iets terug komt."

Onvoldoende draagvlak

Muijzert praat over zijn projecten alsof ze al in volle gang zijn. Hij informeert met regelmaat de politici in het noorden over: gevraagd, maar vooral ook ongevraagd. Toch lukt het hem niet om voldoende draagvlak te vinden. Vooral nu de provincie Groningen hem heeft gezegd dat hij nog maar met één ambtenaar contact mag hebben. "Er kwam een topambtenaar en die zei: 'Meneer, u mag niet meer met een gedeputeerde praten, want u valt ons dagelijks lastig."

Hij legt zich er niet zomaar bij neer: "Ik wil dat er niet gespeeld wordt met geld. En dat gebeurt nu wel. De burger betaalt daarvoor." Muijzert is misschien niet de meest meegaande Groninger, maar betrokken is hij zeker: "Wat hier allemaal gebeurt in het noorden, dat raakt me. Ik wil gewoon mijn kennis kunnen neerleggen: jongens let op dit, dit en dit."