Met honderden andere gebruikers van een omstreden apneu-apparaat stapte Peter Sjabbens deze week naar de rechter. Wat weet het ministerie van Volksgezondheid over mogelijk gevaar van het apparaat? "Ik kan niet zeggen: ik doe hem af."

Al 15 jaar weet Peter Sjabbens inmiddels dat hij aan apneu lijdt, een aandoening waardoor je ademhaling stokt als je slaapt. Een slaapapneu-apparaat helpt hem door de nacht door via een masker lucht bij hem naar binnen te blazen. Maar het apparaat dat hem ongestoorde nachten gunde, werd in 2021 ineens omstreden.

'Ik kan niet zonder'

Producent Philips maakte toen bekend dat het geluiddempende laagje schuim in het apparaat kon afbrokkelen. Het materiaal zou gezondheidsschade veroorzaken als het in de longen zou komen. Sjabbens las erover op een nieuwssite. Hij schrok, maar stoppen met gebruiken kan hij niet. "Ik kan niet zonder."

Als hij het masker 's nachts niet opzet, heeft hij rond de 25 apneu's per uur. "Dat betekent dat 25 keer per uur mijn ademhaling stopt. Dat is tussen de 30 seconden en het maximale dat gemeten was, was anderhalve minuut." Zo lang zonder ademhaling is ongezond. "Je organen komen dan zonder zuurstof te zitten en de kans op een hartinfarct is dan verhoogd met 80 procent."

Bek af na een nacht slaap

"Vroeger, toen ik het nog niet wist, was ik bek af na een nacht. In plaats van uitgerust, was ik doodop en dan moest de dag nog beginnen", zegt Sjabbens, die als instructeur weerbaarheid werkt bij het Deltion College. Hij had bovendien hoofdpijn, longproblemen en snurkte hard.

Zelf had hij niets door van de apneu's. Het was z'n vrouw die hem wakker maakte en alarmeerde. "Ze zei, je moet wel ademhalen!" Nu gebruikt hij het apparaat al 15 jaar en alleen 's nachts. "Zodra ik in slaap val, al is het op de bank, dan merk je dat je luchtpijp dichtklapt. Dan komt er niets uit."

Stress over het apparaat

Ideaal is het apparaat niet. "Het maakt herrie. Je hoort het zoemen, hij staat naast mijn hoofd. Vlak voordat ik in slaap val, doe ik hem pas op. Ik kan niet gaan liggen met het masker op." Maar zonder slapen lukt niet. "Een tijdje geleden waren we in een hotel, toen was er stroomstoring en deed het apparaat het niet. Dan slaap ik niet. Ik durfde ook niet."

Maar nu is er ook de stress over het apparaat zelf. "Wat adem ik in? Hoe kankerverwekkend is het spul? Ik weet het niet en het maakt me wel heel bang. En ik kan ook niet zeggen, ik doe hem af. Ik heb geen keus. Dat maakt me angstig", vertelt hij. De klachten over het apparaat zouden al jaren bekend zijn bij het Brabantse technologiebedrijf Philips, maar ze hebben het pas in juni 2021 bekend gemaakt en besloten 3 tot 4 miljoen apparaten terug te roepen.

'Waarom en wat is er achtergehouden?'

Iedere nacht als hij naar boven gaat en en het apparaat moet opzetten is er stress. "En dat komt niet ten goede van mijn nachtrust." Sjabbens zou het liefst een apparaat willen van een andere fabrikant. "Maar ze kunnen geen honderdduizend apparaten op een dag maken." Vertrouwen in Philips heeft hij niet meer.

Met advocaat Mark de Hek hoopt Sjabbens openheid van zaken te krijgen van het ministerie van Volksgezondheid, die op de hoogte was van de problemen. "Waarom en wat is er achtergehouden? Wie heeft onderzoeken uitgevoerd?" Sjabbens wil het liefst een bericht dat het niet schadelijk is. "Dat ik dit apparaat kan gebruiken zonder stress."