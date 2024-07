In Washington begint morgen een nieuwe NAVO-top. Het bondgenootschap bestaat 75 jaar en is daarom samen in de stad waar deze in 1949 werd opgericht. Maar het is een feestje waar veel spanning op staat. "Belangrijk om weer eenheid uit te stralen."

Deskundige Europese veiligheid Bob Deen is de komende dagen ook in Washington aanwezig. "Het had een feestje moeten zijn vanwege het 75-jarig bestaan, maar het wordt ook heel spannend", zegt hij.

Tweede termijn Trump?

Deen merkt op dat er veel nieuwe politieke leiders aanwezig zullen zijn. "Maar ook presidenten als Emmanuel Macron en Joe Biden, die onder druk staan door recente verkiezingen of verkiezingen die nog moeten komen."

Deen denkt dat de mogelijkheid van een nieuwe presidentstermijn van Donald Trump als een schaduw over de NAVO-top heen hangt. "Er wordt ook veel gesproken over 'Trump-proofing NATO'. Dus: wat kunnen we doen om te zorgen dat dit bondgenootschap een tweede termijn van Trump overleeft."

Waarschuwing WRR

Trump is kritisch op het bondgenootschap. Alle lidstaten moeten minimaal 2 procent van hun bbp uitgeven aan defensie, maar niet alle landen houden zich daaraan. "Trump kijkt meer naar de NAVO als een soort verzekering. Dus als je niet je lidmaatschap betaalt, kom ik je ook niet beveiligen. Dus er zal meer van Europa verwacht worden om de eigen defensie op orde te krijgen."

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarschuwt ook dat we in Nederland scherp moeten blijven op hoe de snel veranderende wereld ons kan ontregelen. Daarbij wordt verwezen naar het feit dat de Verenigde Staten meer aan zichzelf denkt, maar ook naar de situaties in Oekraïne en Gaza, of het feit dat China strategische grondstoffen uit Afrika haalt.

Eenheid uitstralen

Deen denkt dat Nederlanders wel degelijk begrijpen dat er echt wel wat op het spel staat. "Met name na de Russische invasie. Het is duidelijk dat we in actie moeten komen voor onze eigen veiligheid en niet achter de rug van Amerika moeten verschuilen. Maar er wordt steeds meer van ons gevraagd en die urgentie zakt soms een beetje weg."

Op de NAVO-top is het de komende dagen tegenover Rusland vooral belangrijk dat de bondgenoten eenheid uitstralen, concludeert Deen. "Vorig jaar was er veel onenigheid over wat er aan Oekraïne aangeboden kon worden. Als er onenigheid is, zal Poetin daar blij mee zijn."