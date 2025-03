Als toerist het land niet in mogen, of zelfs worden vastgezet aan de grens. De strengere Amerikaanse grenscontroles treffen toeristen maar ook studenten en wetenschappers. Vandaag scherpt Nederland het reisadvies naar de VS aan.

Het gaat om een waarschuwing aan lhbtiq+'ers die naar de Verenigde Staten willen afreizen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten 'dat reizigers extra moeten opletten bij het aanvragen van een visum of ESTA'. President Trump erkent alleen de geslachten 'man' en 'vrouw'. Hij sluit non-binaire en trans personen uit.

Meer landen scherpen advies aan

Nederland is niet het eerste land dat actie onderneemt. Vorige week scherpten het Verenigd Koninkrijk en Duitsland het reisadvies voor de Verenigde Staten al aan, na verschillende incidenten met toeristen.

Zo werd de Duitse Lucas Sielaff 16 dagen vastgehouden in een detentiecentrum, toen hij zijn verloofde bezocht in de Verenigde Staten. "Ik kreeg kettingen om mijn buik, handen en voeten en werd in een busje afgevoerd", blikt hij terug.

16 dagen vast

Hoe hij zich voelde? "Verward, boos en verdrietig. Het was zo onzeker, niemand vertelt wanneer je daar uit mag." Inmiddels is Sielaff weer in Duitsland, maar nog steeds zit de schrik er goed in. Hij krijgt veel vragen van mensen. "Het is voor toeristen gewoon niet meer veilig om naar Amerika te gaan."

Maar niet alleen toeristen komen in de problemen. Ook een Franse wetenschapper - van wie de naam niet bekend is gemaakt - werd vorige week geweigerd aan de grens van de Verenigde Staten, nadat zijn laptop en telefoon werden onderzocht. Dit vanwege zijn kritiek op het beleid van president Trump.

Geen kritiek mogelijk

"Ik denk niet dat het uitmaakt of je een wetenschapper, een student of een gewone reiziger bent. Als je het niet eens bent met Trump en het Witte Huis dan ben je een doelwit", zegt hoofddocent internationale bestuurskunde aan De Haagse Hogeschool Jennifer Smits-Kilgus.

Als ex-republikein die jarenlang voor oud-president Bush en in het Capitool werkte, weet Smits-Kilgus veel van wat er speelt in het het Witte Huis.

'Hij legt tegenstanders het zwijgen op'

Ze kijkt met grote zorgen naar de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. "Alles wat Trump heeft gedaan is een 180 graden ommekeer ten opzichte van de traditionele presidentiële politiek", vertelt ze.

"Hij gebruikt alle middelen die hij heeft om ervoor te zorgen dat zijn visie wordt uitgevoerd. Dat betekent dat hij zijn tegenstanders het zwijgen moet opleggen."

Zorgen bij wetenschappers

"De stemming is volledig omgeslagen", zegt hoogleraar Appy Sluijs, die aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar klimaatverandering. Hij merkt dat zijn Europese collega's in de Verenigde Staten niet meer openlijk communiceren, zoals ze dat eerder wel deden.

Dit omdat ze bang zijn dat ze de Verenigde Staten niet meer in mogen. "Collega's lijken in gesprekken bepaalde woorden te vermijden die met klimaat te maken te hebben."

Belangrijke partner van Europa

Sluijs vertelt dat het een lastige situatie is, omdat Amerika op het gebied van klimaatonderzoek een belangrijke partner is van Europa. "De afgelopen maanden zijn er incidenten geweest bij wetenschappers die naar de Verenigde Staten wilden en gearresteerd werden, of niet mochten komen."

"Alle Europeaanse onderzoekers zijn nu wel gaan nadenken van: 'Oké, is het wel verstandig dat we nu naar een congres in de Verenigde Staten gaan?'"

Twijfel over geplande reis

Ook leden van het EenVandaag Opiniepanel zeggen zich druk te maken over reizen naar Amerika. "We gaan volgende week dinsdag naar New York maar twijfelen nu", vertelt een panellid.

"Ik ga medio april naar de Verenigde Staten, maar ik heb nu spijt van de planning", zegt een ander.

'Voel me niet veilig'

Weer een ander stelt het rijden van de Route 66 uit, "vanwege onzekerheid over de veiligheid." En: "Ik was van plan om in mei naar de VS te reizen, maar ik vertrouw het niet. Ik heb weleens social media-berichten geliket die tegen Trump waren."

Nog een ander zegt: "Door het beleid in de VS heb ik mijn reisplannen uitgesteld. Ik ben zelf een gay man, en ik voel me niet veilig."

20 procent minder reizen

Directeur Frank Radstake van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisondernemingen (ANVR) ziet deze onzekerheid terug in de hoeveelheid reizen die geboekt zijn naar de Verenigde Staten.

In januari zijn 20 procent minder reizen geboekt door de Nederlanders. "Ik zou het niet alleen aan een 'Trump-effect' kunnen toeschrijven. Ook de stand van de dollar heeft invloed. Maar het zou gek zijn om te denken dat Trump op geen enkele mogelijk manier een rol speelt."