In DierenPark Amersfoort is eerder dit jaar een jonge hyena uit zijn verblijf ontsnapt. Dat bevestigt het dierenpark na vragen van EenVandaag. Het is het derde incident in een jaar tijd. Ook wolven en chimpansees ontsnapten uit hun verblijf in Amersfoort.

De ontsnapping van de hyena vond plaats in het voorjaar, toen het dierenpark door corona dicht was. De jonge hyena wist een gat in het hek te bijten en daardoor heen te kruipen, vertelt woordvoerder Hylke Steggerda.

Tijdje buiten geweest

"De hyena is een tijdje buiten zijn verblijf geweest. Hij kwam terecht in de 'back office', een plek waar alleen verzorgers en medewerkers van het park kunnen komen. De hyena is dus niet in bezoekersgebied geweest."

Al snel werd de ontsnapte hyena opgemerkt door een verzorger, vertelt Steggerda: "De protocollen zijn meteen in werking gegaan. De hyena wilde zelf ook terug naar de groep. Hij heeft een spreekwoordelijk duwtje gekregen en binnen tien minuten zat het dier weer in zijn verblijf."

'Hyena was geen groot gevaar'

Volgens de woordvoerder liepen de verzorgers geen gevaar: "Hyena's vormen geen groot gevaar voor medewerkers. Bovendien hebben we duidelijke protocollen om dieren zo snel mogelijk terug in hun verblijf te krijgen", zegt Steggerda.

Een paar weken terug ontsnapten nog twee wolven uit hun verblijf in Amersfoort en vorig jaar twee chimpansees. Toch is er volgens Steggerda geen sprake van een structureel probleem: "Ik begrijp het sentiment. En wij willen natuurlijk dat elk dier in zijn verblijf blijft. Dat moet ook. Maar al deze gevallen staan wel op zichzelf. Het verblijf van de hyena's voldoet net als alle verblijven hier aan de wettelijke eisen. Toch kunnen dit soort situaties voorkomen, maar dan neem je zo snel mogelijk maatregelen."

Bekijk ook Chimpansees doodschieten zoals in Dierenpark Amersfoort gebeurde: volgens de wet kan het

Geen incident meer

Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, denkt daar anders over: "Er zijn nu zoveel incidenten op een rij, dat je je kan afvragen of het nog wel om incidenten gaat", zegt hij.

"Bezoekers lopen gevaar. Dat was bij de chimpansees en de wolven heel duidelijk. Bij de hyena dan iets minder, omdat het toevallig in coronatijd gebeurde. Maar de verzorgers kunnen wel gevaar hebben gelopen."

'DierenPark zo snel mogelijk dicht'

Als het aan Wassenberg ligt, sluit DierenPark Amersfoort zo snel mogelijk: "Het is een utopie om te denken dat dit morgen gaat gebeuren. Maar het is opnieuw een teken dat het volkomen onnatuurlijk is om wilde dieren op deze manier te houden."

"Wat ons betreft is er voor dierentuinen als DierenPark Amersfoort in de huidige vorm geen plek meer." Hij is van plan zo snel mogelijk Kamervragen te gaan stellen aan de minister.