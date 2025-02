Gedoe bij de BoerBurgerBeweging (BBB): gisteren stopte Tweede Kamerlid Lilian Helder ermee. Ze had het helemaal gehad, zei ze. En in Overijssel gaan zes BBB-Statenleden verder met een eigen partij: Provincie Belang Overijssel. "Het voelt bevrijdend."

De BBB raakte in Overijssel al eerder 2 zetels kwijt en heeft nu geen meerderheid meer in de provincie. Eén van de vertrekkende 6 Statenleden is Aart van den Brink. Samen met 5 andere heeft hij zich afgesplitst van de BBB.

Het gesprek aangaan

"We zijn het niet oneens over wat we willen, maar meer wanneer we het doen", reageert Aart van den Brink. "Twee jaar geleden zijn we begonnen en dan stappen we er allemaal in met een ideaal."

Maar dat ideaal is vervolgens in de weg gaan zitten. "Doordat wij vast blijven houden aan wat wij doen, moeten we ook nadenken over hoe we het gaan bereiken. We hebben de neiging, en dat zie je landelijk ook, om in een loopgraaf te blijven zitten. Maar je moet eruit komen om met elkaar het gesprek aan te gaan." Daar zit volgens Van den Brink de crux.

'Het voelt bevrijdend'

Hij voelt zich daarin niet gesteund door de fractie van de BBB. "Dat is voor ons een belangrijke reden om eruit te stappen."

"We zijn met alle goede bedoelingen ingestapt, maar na 2 jaar moeten we ook de balans opmaken: gaat het ons met elkaar in de fractie lukken?" En het antwoord op die vraag is 'nee'. Toch blijft Van den Brink achter zijn beslissing staan om eruit te stappen. "Het voelt bevrijdend."

Groeipijnen

Politiek commentator Joost Vullings denkt dat de partijleden die eruit stappen en andere schommelingen binnen de BBB te maken hebben met de 'groeipijnen' van een nieuwe politieke partij.

"Er zijn zetels kwijtgeraakt in de zetelpeiling en er zijn meer twijfels bij de achterban. Er zijn meer mensen die denken: moet ik niet naar een andere partij toe?" Dit soort ontwikkelingen zijn volgens Vullings niet handig.

Bekijk ook BBB-kiezers vinden dat partij nog onvoldoende levert in kabinet en verliezen vertrouwen in landbouwminister Wiersma

'Valt wel mee'

Toch zegt Vullings dat het aantal Statenleden die de partij heeft en hoeveel er daarvan zijn weggelopen, weer meevalt voor een nieuwe partij.

"Bij een nieuwe partij verenigt iedereen zich achter een gevoel", legt hij uit. "En dan ga je samenwerken en dan kom je erachter dat je het niet altijd eens bent."

Verschillen in stijl

In Overijssel gaat het vooral om een stijl-verschil volgens de politiek commentator. "De één is meer activistisch, wil gewoon dingen blokkeren en de ander is wat bestuurlijker ingesteld. Daar kom je pas achter in zo'n nieuwe partij als je anders bent. En dan krijg je dus afsplitsingen."

"Over het algemeen is het zo dat er heel veel kan gebeuren in een Provinciebestuur en dat je daar als landelijke partij uiteindelijk weinig last van hebt. Maar dat dit op één dag gebeurt, draagt natuurlijk niet bij aan het beeld van de partij", zegt hij tot slot.