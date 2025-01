In Duitsland is er deze week voor het eerst sinds jaren mond-en-klauwzeer vastgesteld. Op een boerderij in de plaats Hönow, zijn drie waterbuffels doodgegaan door de virusziekte. "Dit is een plek waar we het niet hadden verwacht."

Mond-en-klauwzeer (MKZ) is een besmettelijke virusziekte die veelal voorkomt bij koeien, schapen en geiten. Het virus kan worden overgedragen via speeksel, melk of mest, via de lucht en via materialen die met de besmette dieren in aanraking zijn gekomen.

Mond-en-klauwzeer uitbraak in Duitsland

Na de melding in Duitsland onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), op verzoek van landbouwminister Wiersma, of er vanuit Hönow dieren zijn geïmporteerd waarbij het virus is opgedoken.

In een Kamerbrief laat ze weten dat dit tot nu toe niet het geval is. Wel is er een kans dat er indirect dieren vanuit het gebied naar Nederland zijn vervoerd.

'Ook voor ons een raadsel'

"Dit is voor ons ook echt een raadsel", zegt Aldo Dekker die mond-en-klauwzeer onderzoekt aan de Wageningen University & Research. Hij is net als minister Wiersma geschrokken van de uitbraak in Duitsland. "Dit is een plek waar wij het absoluut niet verwacht hadden."

Volgens de onderzoeker komt de virusziekte vaker voor aan de grens van Europa, Turkije, en Noord-Afrika. "En ook nog heel ver weg in Rusland, maar verder is eigenlijk een heel groot deel van Europa vrij. Dus het is raar dat het zo binnenkomt."

Snel handelen

Dekker vindt het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht hoe de uitbraak heeft kunnen gebeuren. "We hebben in Europa ontzettend veel dierentransporten, dus het is belangrijk om echt goed te kijken of er echt niet dieren zijn getransporteerd naar Nederland (die de virusziekte hebben, red.)"

Mocht dat het geval zijn, dan moeten er volgens hem maatregelen genomen worden om die dieren, die zijn vervoerd in de periode dat de besmetting al aanwezig was, te controleren. "In Nederland zouden transporteurs dan 3 dagen stilzitten, om zeker te zijn dat we weten waar het zit. En dat is eigenlijk ook de standaard maatregel in Europa."

Economische gevolgen

De uitbraak zou ook slechte gevolgen voor zowel de Duitse als Nederlandse economie kunnen hebben, legt Dekker uit. "Onze economie is heel erg afhankelijk van Duitsland en de export van agrarische producten in het algemeen. Je hebt grote kans dat de bloembollen straks niet naar buiten mogen als je een grote uitbraak hebt."

"Dus het is gewoon belangrijk om het zo snel mogelijk de kop in te drukken", benadrukt hij.

Grote uitbraak in 2001

Hoe groot de uitbraak echt is, weet de onderzoeker nog niet. "Maar we weten wel dat er één bedrijf is gevonden." Hij hoopt dat het hierbij blijft en dat het geen herhaling wordt van de uitbraak waarmee het Verenigde Koninkrijk in 2001 kampte.

Toen moesten ongeveer 6 miljoen dieren werden afgemaakt en de financiële schade was zo'n 8 miljard pond. "Dat was een hele grote, met duizenden bedrijven. En dat wil je niet." Ook Nederland had last van de uitbraak, preventie ruiming kostte toen 300.000 dieren het leven.

'Moeilijk te voorspellen'

Of dat bijna 24 jaar later nog een keer kan gebeuren? "Die kans is er altijd, maar ik hoop het niet", antwoordt de onderzoeker. "Tot nog toe laten de gegevens die we hebben zien dat het een kleine uitbraak is in Duitsland."

Toch kan dat morgen anders zijn, weet hij. "Het is heel moeilijk te voorspellen. Maar onze overheid houdt het heel goed in de gaten."

Oplettende veehouders

In de tussentijd drukt hij veehouders op het hart om alert te blijven. "Het is belangrijk dat veehouders zelf hun dieren goed in de gaten houden."

"Op het moment dat er een verdenking is, moeten ze het landelijk meldnummer van de NVWA bellen. Want hoe sneller je het opspoort, hoe minder kans je hebt dat het naar andere bedrijven verspreid is", adviseert Dekker tot slot.

Het landelijk meldnummer van de NVWA Is 045-546-3188.