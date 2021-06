Al maanden geleden wees Agnes Kant van bijwerkingencentrum Lareb op het belang van een goede registratie van coronavaccinaties. Want wie kreeg welk vaccin? Het systeem laat te wensen over, blijkt nu. "Het is gewoon niet op orde."

Ruim voor de eerste prik in Nederland werd gezet, hamerde Agnes Kant er al op dat de registratie van coronavaccinaties waterdicht moest zijn. Ze wilde dat er lessen werden getrokken uit 2009, toen de Mexicaanse griep rondwaarde en er grootschalig werd ingeënt. Achteraf was niet bij iedereen terug te vinden wie welk vaccin had gekregen. Maar nu we lang en breed aan het prikken zijn tegen corona, is er dus geen waterdicht systeem.

Man-vrouwverdeling

Enerzijds blijken gezette prikken nog niet te zijn ingevoerd, anderzijds zijn bepaalde gegevens gewoon niet in te zien, vertelt Kant. Zo is voor Lareb bijvoorbeeld niet duidelijk wat de man-vrouwverdeling is bij de verschillende vaccinaties en hoe de verdeling is per leeftijdsgroep.

"Ik wil gewoon weten hoeveel vrouwen AstraZeneca hebben gekregen en hoe oud ze zijn. Maar dat kan dus niet. En ook van Pfizer weet ik niet precies hoe de verdeling is per leeftijdscategorie", zegt Kant.

AstraZeneca

Van AstraZeneca is bekend dat er een mogelijk verband is tussen de vaccinatie en het ontstaan van een zeldzame vorm van trombose: een combinatie van stolselvorming en een tekort aan bloedplaatjes. Kant zou graag zien dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de bijwerkingen van AstraZeneca.

Want ook in het geval van 'gewone trombose' ziet Lareb opvallend veel meldingen. "Er wordt meer gemeld dan je normaal gesproken zou verwachten. Ik wil daar meer over weten, maar ik weet niet goed hoe ik dat onderzoek van de grond krijg, als de gegevens die voorhanden zijn, niet volledig zijn", zegt Kant.

Toestemming geven

Mensen moeten zelf toestemming geven voor het delen van hun prikregistratie met het RIVM, bijvoorbeeld aan de huisarts die je registratie dan deelt. Volgens huisarts Lips in Amsterdam zijn er veel mensen die geen toestemming geven voor het delen van de registratie.

"Dat is veel vanuit de gedachte: wat hebben andere mensen er mee te maken of ik gevaccineerd ben of niet?", vertelt Lips. Maar nu het vaccinatiepaspoort er mogelijk komt, waarmee we straks weer op reis kunnen, zijn er ook mensen die terugkrabbelen. Een soort spijtoptanten, vertelt Lips. "Die willen dan tóch dat hun prik alsnog geregistreerd wordt. Die bellen dan op."

Achterlopen

Zowel het RIVM als demissionair minister Hugo de Jonge erkennen dat het centrale vaccinatieregistratiesysteem CIMS niet volledig is. De achterstand zou vooral komen doordat huisartsen en zorginstellingen achterlopen met het doorgeven van de vaccinaties die zijn gezet. "We werken er hard aan", zegt De Jonge.

"Er worden veel systemen gebruikt en om die met elkaar te laten communiceren, moeten er handelingen worden gedaan. We vragen dat aan alle partijen, maar dat kan even duren."