Doet Nederland er goed aan om een distributie-hub van Europa te willen worden? Deskundige Cees-Jan Pen zet daar vraagtekens bij. "Je moet als klein land keuzes maken, de ruimte is niet eindeloos."

Nederland wil maar wat graag die hub zijn: Schiphol Airport en de Rotterdamse haven zijn daar voorbeelden van. Maar daarvoor hebben we grote distributiecentra nodig. In gigantische 'dozen' van soms 600 meter breed en 25 meter hoog stapelen onze pakketjes van bijvoorbeeld de Action, Wehkamp en Bol.com zich op.

Distributiecentra

Afgelopen 5 jaar steeg het aantal distributiecentra met 20 procent. Al deze 'dozen' bij elkaar beslaan 28 miljoen vierkante meter. Dat gaat ten koste van ons Nederlandse landschap. "Het landschap wordt hier te grabbel gegooid, de mooie lindebomen, de weilanden waar nu nog koeien grazen. Alles wat je om je heen ziet, is straks één grote doos", zegt omwonende Marjolein de Graaff.

En die groei? Die stopt voorlopig niet, stelt Cees-Jan Pen. Hij is lector Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen. Volgens hem willen grote logistieke bedrijven zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk grondoppervlakte krijgen. En dat kan ik Nederland vrij makkelijk: er is namelijk geen regelgeving rondom de distributiecentra.

Geen regels

"Vanuit het rijk zijn er geen regels, waardoor gemeenten elkaar wegconcurreren door hun grond goedkoop aan megabedrijven aan te bieden", zegt Pen. Gemeenten willen maar wat graag grond verkopen, want ze zitten vaak met een krappe begroting.

"Bovendien stellen ze amper voorwaarden aan de bedrijven. Het is dus echt belangrijk dat de provincies de regie terugnemen, zodat ze ook andere voorwaarden kunnen stellen. Zoals de omgang met de omgeving en het landschap, daar moeten we ook naar kijken", vindt Pen.

Nut voor Nederland

En als we dan toch distributiecentra nodig hebben, kan het dan niet anders? Pen ziet ook mogelijkheden. "Als de provincies de regie pakken, kunnen ze bouweisen stellen. Ze kunnen vragen om meer vergroening, zodat de dozen beter opgaan in het landschap."

"Of we kunnen zorgen dat de centra ook nog nut voor Nederland hebben. Waarom is het bijvoorbeeld nog niet verplicht dat dit soort magazijnen zonnepanelen op hun dak leggen?" vraagt Pen zich af.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier de reportage over dit onderwerp.