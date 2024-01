In de Verenigde Staten wordt er reikhalzend naar uitgekeken. De Epstein-documenten worden deze week openbaar. Daarin staan namen van slachtoffers en vermoedelijke medeplichtigen. Maar of het ook bewijs is voor misdaden, is nog maar de vraag.

De namen van slachtoffers die destijds minderjarig waren, blijven wel geheim, zegt Amerikadeskundige Laila Frank. "Het kan ieder moment openbaar worden gemaakt. Het mag sinds 1 januari en de verwachting is dat het snel komt. Het is de maar vraag of daar daadwerkelijk bewijs in zit dat leidt tot een strafrechtelijke vervolging."

De zaak

Mocht de naam niet bekend voorkomen: Jeffrey Epstein was een bekende investeerder in de Verenigde Staten, die werd beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting van minderjarige meisjes. Hij zou zeker veertig meisjes hebben betaald voor seks. Meerdere bekende en (invloed)rijke mensen waren bevriend met Epstein.

Epstein werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel, voordat zijn strafzaak was begonnen. Zijn handlanger, Ghislaine Maxwell, kreeg 20 jaar cel. De zaak werd groot uitgemeten en door een recente Netflix-documentaire uit 2020 kennen veel mensen de ins- en outs van de zaak.

Toegevoegde waarde?

De krant Miami Harold vroeg het dossier rondom Jeffrey Epstein op. Ze zijn nog niet klaar met het grote dossier, waarbij ze journalistiek speurwerk als voornaamste motief noemen. Ze vragen zich af of er nieuwe namen in zitten, of misschien verbanden of nieuwe leads. "Het verhaal van Epstein is hun - terechte - paradepaardje, want zij hebben dat aan het licht gebracht. Dus daarom gaan zij daarop verder", zegt Frank.

Het belangrijkste bij het opvragen van de documenten, is de mogelijke samenzwering voor het netwerk van handelen in minderjarige meisjes. "Epstein had bijvoorbeeld een eiland en daarop werden veel meisjes misbruikt. Daar vloog hij regelmatig met contacten en zakenvrienden heen." Of daar een heel netwerk omheen was gebouwd, hoopt de krant te achterhalen met deze documenten.

Clinton en Andrew

Daarbij zijn er bekende namen bij het schandaal betrokken. Zo zou de naam van Bill Clinton terugkomen in de documenten. "We weten dat Bill Clinton zelf heeft gezegd dat hij vier keer een vlucht heeft genomen.

Uit de documenten blijkt dat dat 27 keer is." Clinton wordt nergens van beschuldigd, maar dat is bij bijvoorbeeld prins Andrew wel anders. Bij hem heeft er al een schikking plaatsgevonden achter gesloten deuren. Omdat het om bekende namen gaat, gaan de Britse en Amerikaanse media vol op het orgel.

In deze doorgaans pijnlijke en wereldberoemde zaak is 'juice' (de moderne naam voor roddels) iets wat veel naar boven komt. "Ik zie eigenlijk twee dingen in de media: de tabloids - Engeland lust er wel pap van, maar ook de Verenigde Staten - en de samenzweringstheorieën", zegt Frank. "Er bestaat ook een theorie dat Epstein vermoord is, in plaats van dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Zijn rechterhand Maxwell heeft dit ook gezegd."

Op zoek naar gerechtigheid

Wat er nu ook naar buiten komt, het is ongetwijfeld olie op het vuur voor de samenzweringstheorieën, denkt Frank. "Het is niet bewezen, maar ik zie dat het vooral in het rechtse Amerikaanse medialandschap naar voren komt." Voor nu is het vooral afwachten. "Wat komt er naar boven? Komt er iets naar boven? Maar het kan ook heel goed een tegenvaller zijn in die zin."

"Er zijn veel meisjes misbruikt en je wil gerechtigheid", ziet Frank. "De VS is een land waar je met veel geld jezelf uit misdaden kan kopen. Waar ik benieuwd naar ben is, als er inderdaad harde bewijzen zijn, of we dan nog een stap verder kunnen gaan en er daadwerkelijk mensen berecht worden, of dat je weer met geld jezelf een ticket naar de vrijheid kan kopen."