Nóg een huurverhoging? Corriena kan met haar uitkering nu al amper rondkomen: 'Het wordt steeds moeilijker'

Voor het eerst stijgen de huurprijzen voor sociale en middenhuur mogelijk harder dan de inflatie. Voor mensen met een kleine beurs, zoals de 60-jarige Corriena van der Velden wordt wonen daardoor bijna onbetaalbaar.

20 jaar geleden leefde Corriena in armoede. Na een scheiding belandde ze in de schulden en raakte ze arbeidsongeschikt, maar de rekeningen bleven binnenkomen. "Ik had toen twee zoons op de lagere school. De ene maand koos ik voor het betalen van de huur, de andere maand voor het water", vertelt ze.

'Nooit meer'

"Dat wil ik nooit meer meemaken", blikt ze terug op die periode die ze nu achter zich heeft gelaten. Uiteindelijk krijgt Corriena bewindvoering en wordt ze schuldenvrij. Wel is ze nu arbeidsongeschikt en heeft ze hierdoor een laag inkomen.

"Mijn uitkering is ongeveer 1.300 euro per maand. De gemeente vult daar nog zo'n 641 euro bij aan. En daar moet ik het mee doen."

Huurprijs per 1 juli omhoog

Tot nu toe lukt dat wel. Maar per 1 juli mag Corriena's verhuurder de huurprijs omhoog gooien van de overheid. Huurprijzen mogen een keer per jaar worden verhoogd, vaak in juli. Voor een sociale huurwoning als die van haar - met een kale huur tot € 879,66 - mag dat met maximaal 5 procent. Wie een woning in de middenhuur - tot €1184,82 heeft - kan een huurverhoging van maximaal 7,7 procent verwachten.

Die stijging maakt haar nu al zenuwachtig. "Mensen moet het maar weer zien te redden, wij worden hier de dupe van. En dan hebben ze het over armoede, ja zo wordt armoede steeds meer. Want de mensen, die kunnen er zelf niet meer uitkomen. Ze kunnen niet werken, of noem maar op. En dat is dan gewoon zeer vervelend."

Eenoudergezinnen en gepensioneerden de dupe

Eerder berekende het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat de meeste mensen in de sociale huur de huurprijsstijgingen dit jaar zouden kunnen betalen. Maar bepaalde groepen gaan er wel op achteruit. Zo schrijft het budgetinstituut dat met name gepensioneerden en eenoudergezinnen op bijstandsniveau met de verhoging erop achteruit gaan.

Ook Corriena denkt niet dat ze meer geld over zal houden. "Je moet overal meer betalen. Alles wordt duurder. En dan wordt het steeds moeilijker."

Maaltijden delen

Om toch geld te besparen, probeert ze kleine spaarpotjes te houden voor speciale aanbiedingen. "Op een gegeven moment heb je dan 10 euro gespaard en is de kipfilet in de reclame. Dan koop ik dat. Zo maak ik maaltijden voor 2 à 3 euro."

In haar buurt helpt Corriena bovendien ook andere mensen met een kleine portemonnee. "Als je iets extra's hebt gemaakt, geef je dat aan iemand die het nodig heeft. En we hebben een soort kleine voedselbank gemaakt voor mensen die te weinig geld hebben."

'Het is altijd te veel'

Ze hoopt dat de Tweede Kamer toch nog in kan grijpen bij de aangekondigde huurverhoging. "2 of 3 jaar geleden hadden we een huurbevriezing. Dan kreeg je geen verhoging en dat is zo'n geruststelling, dat zouden ze weer moeten doen."

En als dat niet mogelijk is? "Dan zou ik zeggen een stijging van 1 procent", antwoordt Corrienna. "Want het is eigenlijk altijd te veel."