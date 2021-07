Voor het eerst sinds 1974 is er een complete jaargang niemand gelukt om de bergtop der toppen, de 8.848 meter hoge Mount Everest, te bedwingen. En dat terwijl in voorgaande jaren je toch bij wijze van spreken in de file moest staan om top van de Everst te bereiken.

Bergklimmen lijkt dus niet perse iets dat iedereen zomaar kan doen als de omstandigheden niet goed zijn. Sterker nog; de laatste poging was een soloklim van de Japanse Nobukazu Kuriki, bij een eerdere poging verloor hij negen vingers. Ook dit keer kwam hij niet boven.

Over het bedwingen van de hoogste berg ter wereld praat Radio EenVandaag met klimmer Wilco van Rooijen.

Vorig jaar gingen de sherpa's nog in staking vanwege de risico's van de beklimming van de Mount Everest. Bekijk de reportage uit 2014 hieronder terug: