Als ik het niet doe, krijg ik later misschien spijt. Zodra dat door je hoofd gaat, moet je het gewoon doen, zegt Niels Koster. Jaren geleden sloeg hij een baan als muziekdocent af voor een onzeker bestaan als kaasmaker op Vlieland. Spijt heeft hij niet.

De kaasjes van Niels liggen te rijpen in een oude bunker op het Vuurboetsduin. Met 45 meter is dit het hoogste punt van Vlieland en de op een na hoogste duin van Nederland. Regelmatig klimt de kaasmaker omhoog, om het rijpingsproces te volgen.

Niet settelen

Ongeveer 10 jaar geleden besloot Niels om kaasmaker te worden op Vlieland. Hij woonde toen al een tijdje op het eiland, waar hij werkte als muziekdocent op een basisschool en in een band speelde. Op een gegeven moment kreeg hij zin in iets aders.

Dat heeft hij wel vaker. Ook toen hij nog studeerde aan het conservatorium. Toen hij die studie afrondde had hij zo kunnen beginnen als docent van het eindexamenvak muziek op een scholengemeenschap in Ede. Maar dat leek hem wat saai, hij wilde helemaal niet settelen. En toen ging Niels dus naar Vlieland, waar hij tijdens zijn studie vakantiewerk had gedaan.

Geen melkvee

De keuze voor kaas maken was niet de meest voor de hand liggende op een eiland waar geen melkvee rondloopt, maar dat hield hem niet tegen. Eigenlijk maakte dat het juist leuker, interessanter, zegt hij.

In het begin was het een hobby, nu leeft hij van de kaas, die hij maakt van Friese koeienmelk van het vaste land. En van zeewier, want dat groeit volop aan de waddenkust. "Zeewier geeft de kaas een rijke smaak, waardoor het eerder verkocht kan worden. Dat is fijn, want er moet natuurlijk ook geld verdiend worden", zegt Niels.

Doen wat je leuk vindt

Het duurde wel even, voordat hij ervan kon leven. Een aantal jaar moest hij flink zuinig leven. "Ik heb elk dubbeltje dat ik verdiende in mijn bedrijf gestoken. Dat was een risico, het had ook mis kunnen gaan."

Maar het was het risico waard: "Ik heb er altijd van gedroomd iets te kunnen doen wat ik écht leuk vind. Niet iets tegen mijn zin doen. Dat is nog steeds mijn streven en volgens mij lukt dat ook: een gladde handelaar krijgt m'n kaas niet."