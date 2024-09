Verontwaardiging, kritiek en boze fans op social media. Britse band Oasis leek de tickets voor hun reünie voor een relatief normale prijs te verkopen, maar plots gingen sommige prijzen door het dak. Een keuze waar de band zelf van profiteert.

Staanplaatsen voor Wembley ging eerst voor ongeveer 150 pond over de toonbank. Fans die op het einde van de verkoop door de wachtrij kwamen, zagen dezelfde tickets voor drie keer zoveel staan. En dat zorgde voor boze tongen.

'Dynamic pricing'

Dat komt door zogeheten 'dynamic pricing', een fenomeen dat de laatste jaren steeds vaker bij grote concerten wordt ingezet. "Het houdt in dat er een bepaald aantal tickets apart wordt gehouden en vervolgens voor een marktprijs wordt verkocht", legt muziekjournalist van 3FM Atze de Vries uit. "Dat hebben ze nu ook bij Oasis gedaan. Hoe meer vraag er dan is naar de tickets, hoe duurder deze worden."

Waarom artiesten dat zouden doen? "Het simpele antwoord is: meer geld verdienen. Artiesten hebben gezien dat hun kaartjes soms doorverkocht werden door handelaren op het internet. Managers denken dan: dat is onze omzet. Dus dit is een manier om de wind uit de zeilen te nemen van die handelaren én daarbij de winst naar jezelf te trekken."

Niet illegaal

Illegaal is het absoluut niet, ook niet in Nederland. "Het is toegestaan dat de prijs meebeweegt met markt", legt mededingingsadvocaat bij Maverick Advocaten Cyriel Ruers uit.

"Denk aan vliegtickets of de prijzen bij tankstations: dat is ook dynamic pricing. Zelfs het plakken van een prijssticker in de supermarkt omdat iets bijna over de datum gaat, valt onder die categorie. En mensen wijzen vaak onterecht naar Ticketmaster, maar zij profiteren er niet van."

'De artiest bepaalt'

Dat bevestigt De Vries. "Ticketmaster biedt deze dienst aan, maar de artiest bepaalt of dit systeem in werking wordt gesteld. Als Oasis geen dynamic pricing zou willen, zou het niet gebruikt worden."

Deze manier van tickets verkopen wordt in Europa sinds de coronacrisis steeds vaker gebruikt. In de Verenigde Staten is het al langer bekend. "Het is afgekeken van de Amerikaanse sportwereld", zegt De Vries. Maar al snel werd het ook overgenomen in de muziekwereld. "Zo had Bruce Springsteen opeens kaartjes van 2.000 euro te koop. Daar werd schande van gesproken."

'Perverse prikkel'

Toch wordt de hoge prijs betaald door sommige fans. "Het is een perverse prikkel. Als je 3 á 4 uur in de wachtij hebt gestaan, je grote wens is om die artiest te zien en de enige kaartjes 450 pond zijn... Wat doe je dan?"

En dat geldt niet alleen voor Oasis en ook niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk. Ook in Nederland betalen fans soms meer voor exact hetzelfde ticket. Zo kan je in de Ziggo Dome voor grote concerten, van bijvoorbeeld Billy Eilish of John Mayer, 'platinum tickets' kopen. "Daarvoor krijg je echter geen betere plaats, eerder toegang of iets te eten of drinken."