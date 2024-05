Onrust heerst op het Franse eiland Nieuw-Caledonië. Brand, plundering, doden en gewonden zijn het resultaat van woede onder de inheemse bevolking. Dit omdat binnenkort stemrecht wordt verleend aan iedereen die meer dan 10 jaar op het eiland woont.

De Franse president Emmanuel Macron riep eerder deze week al een noodtoestand uit en reisde af naar het eiland. Ondertussen is het internationale vliegveld versperd en zitten toeristen vast. "Het doet een beetje denken aan de pandemie", vertelt Nederlandse toerist Michiel Baas. Hij zit vast in de Nouméa, de hoofdstad van Nieuw-Caledonië.

Lege winkelschappen

Baas zit samen met zijn partner al meerdere dagen vast in een hotel op het Franse eiland. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. "Wij zitten in het stadscentrum en dat is heel rustig geweest tot nu toe. Het is eigenlijk stil. Er is bijna niemand op straat, de winkels en alle restaurants zijn gesloten. Er gaat af en toe wel iets open, eventjes. Maar over het algemeen kun je een kanon afschieten op straat."

Hij vertelt dat er af en toe winkels opengaan en dat toeristen en bewoners dan via een raamopening boodschappen kunnen doen. "Maar, de meeste winkels zijn eigenlijk volledig leeg. Voor de rest rijdt er af een toe een politie voorbij."

Boos om stemrecht

De situatie is een reactie van de inheemse bevolking, de Kanaken, die niet blij is met de aankondiging van president Macron om stemrecht te verlenen aan iedereen die meer dan 10 jaar op het eiland woont. Hierdoor zijn ze aan het protesteren.

De politieke situatie waar Baas in is beland, doet hem denken aan de pandemie. "Om 18.00 uur is er een avondklok en dan is het zeker niet de bedoeling dat je nog naar buiten gaat", vertelt hij.

Rustig toeristengebied

Maar de situatie voelt niet altijd even ongemakkelijk en gevaarlijk als op televisie wordt afgebeeld, zegt Baas. In het centrum, waar hij verblijft, zijn er namelijk geen duidelijke en zichtbare protesten. En volgens hem komt dit omdat hij in een toeristengebied zit.

"Ik denk dat iedereen een beetje voorzichtig is om mensen niet in een heel rare positie te drukken om ineens een mening te moeten geven, maar die zullen ze ongetwijfeld wel hebben. Er zijn namelijk veel oorspronkelijke bewoners, die hier ook in de toeristenindustrie werken. "

'Van hotel maar militaire basis'

"Tegelijkertijd merk je wel dat er veel politie op straat is", vult hij aan. "Er wordt veel rondgereden met sirenes, vooral om mensen te laten weten dat ze er zijn, denk ik. Er vliegen ook veel helikopters over. En in het hotel waar wij nu zitten, zitten 65 commando's die een paar dagen geleden overgekomen zijn uit Frankrijk."

Baas vertelt dat deze commando's zich respectvol maar afstandelijk tegen toeristen gedragen. Maar, ze lopen wel zwaar bewapend rond. "Dus met grote mitrailleurs en met ander materiaal. Je struikelt er soms ook bijna over. Het is eigenlijk van een hotel veranderd in een soort van militaire basis."

Nijpende situatie buiten stadsgrenzen

Maar, Baas merkt ook op dat het in andere gebieden minder 'vredig' aantoe gaat. Zo vertelt hij dat dat de situatie buiten de stadsgrenzen nijpender is. "Als je wat verder van afloopt en je ziet barricades, dan begin je ook wel beter te begrijpen waar dit misschien over gaat allemaal."

"Hier in Nouméa lijkt het allemaal heel goed en heel veilig. En dan lijkt zo'n conflict ook eigenlijk niet zo belangrijk", legt hij uit. Er zijn namelijk nog steeds toeristen die overdag naar het strand gaan of uitgaan wanneer het mogelijk is. En dat is ondertussen al 8 dagen zo aan de gang. En het gaat nog wel een aantal dagen duren. Het maakt het een hele wonderlijke situatie."

50 mensen per vlucht

Ondertussen hebben Baas en zijn partner wel al een aantal pogingen gedaan om hun terugreis in gang te zetten. Dat verloopt via het nabijgelegen Nieuw-Zeeland. "We zijn vooral in gesprek met het Nederlandse consulaat in Auckland. En daar hebben we veel en goed contact mee", vertelt hij.

Evacuatievluchten worden ook al uitgevoerd, per vlucht kunnen er vijftig mensen mee. Zieken en families met kleine kinderen krijgen voorrang. "Uiteindelijk zijn er 300 mensen aangemeld, waaronder wij dus bij Nieuw-Zeeland. Maar als iedere dag een vliegtuig van vijftig mensen gaat dan kan dat inderdaad nog wel een aantal dagen duren. We kunnen dus gewoon niet met zekerheid zeggen wanneer we weg kunnen, dus het enige wat wij nu kunnen doen is afwachten."