Onbegrijpelijk vinden ze het: Els en Anke van Oldenbarnevelt snappen niks van het besluit van CDA-staatssecretaris Knops om niet te gaan graven naar de overblijfselen van onze grootste staatsman Johan van Oldenbarnevelt. "We zijn in shock."

Iedereen was enthousiast over de zoektocht, tot aan premier Rutte toe, die de onthoofde raadspensionaris 'de grootste staatsman uit de Nederlandse geschiedenis' noemde. Een officieel graf zou een mooie plek zijn waar volgens oud SP-Kamerlid Ronald van Raak een van de grondleggers van ons land geëerd zou kunnen worden.

Grondlegger van Nederland

"Wij zijn de nazaten van de broer van Johan van Oldenbarnevelt", zegt Anke van Oldenbarnevelt, die met haar zus Els de hele stamboom uitzocht. Al jaren ijveren de Deventer zussen voor het identificeren van de overblijfselen van hun verre familielid Johan.

"Van Oldenbarnevelt is de grondlegger van Nederland, de oprichter van de VOC en de belangrijkste staatsman in de Nederlandse geschiedenis.", zegt zus Els. "Die verdient toch een graf."

'Constructief en financieel niet haalbaar'

Op de plek waar ooit die Hofkapel staat is nu het gebouw van de Eerste Kamer. De verbouwing van het parlement was voor de regering aanleiding opdracht te geven die grafkelder te onderzoeken.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken besliste echter anders. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat 'het constructief en financieel niet haalbaar is om alle menselijke resten onder de voormalige Hofkapel te onderzoeken. Het construct van de voormalige Hofkapel blijkt hiervoor te kwetsbaar te zijn'.

'Geen DNA-match beschikbaar'

Te duur, te slappe grond: het is niet de enige reden dat het opgraven van de menselijke resten niet doorgaat. Staatssecretaris Knops schrijft aan de Kamer 'dat er geen hedendaagse DNA-match beschikbaar is waarmee eventuele stoffelijke resten van Johan van Oldenbarnevelt kunnen worden geïdentificeerd'.

En dát bestrijden de Deventer zussen Van Oldenbarnevelt. Anke: "Dan heeft hij zich niet goed ingelezen, want vanaf dag één hebben we gezegd dat we mee willen helpen aan zo'n onderzoek."

Kamervragen

Voor Els en Anke van Oldenbarnevelt komt het nieuws onverwacht: "We zijn geschokt. Waar is zijn historisch hart? Ik vind het echt schandalig." Voormalig SP-Kamerlid Ronald van Raak snapt op zijn beurt ook niets van het besluit van Knops.

Van Raak meldt EenVandaag dat de SP-fractie Kamervragen gaat stellen over het besluit."Ik ben bang dat de opgraving nu onderwerp wordt van politiek gehakketak. De SP gaat hier zeker Kamervragen over stellen. Er is een belofte gedaan door de minister-president."

'Maak het af!'

"We hebben nog een brief geschreven aan premier Rutte dat we mee wilden werken", besluit Els strijdbaar. "Dat hoefde niet. Dat is prima, maar zet het dan wel door. Je weet dat het duur wordt. Maar hij verdient het."

"Dit gaat niet om de glorie van ons maar om de glorie maar om de glorie van de belangrijkste staatsman van Nederland, die nu nog in de top 100 staat van populaire mensen, 400 jaar later. Maak het af!"