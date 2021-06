Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders overdag weer een hogere maximumsnelheid wil op de snelwegen. Een slecht idee, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Ruim een jaar geleden werd de maximumsnelheid overdag verlaagd van 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur. 41 procent van de Nederlanders staat nog altijd achter deze verlaging, maar 52 procent zou graag zien dat we weer harder mogen rijden op de snelweg.

'Twee keer zoveel kans op dodelijk ongeluk'

"Wij zouden niet blij zijn als de maximumsnelheid weer verhoogd wordt," vertelt Saskia de Craen, van de SWOV. "Alle studies die wij kennen wijzen erop dat het aantal ongelukken afneemt als de maximumsnelheid omlaag gaat."

Dat herkent ook hoogleraar transportbeleid Bert van Wee: "Bij dit soort snelheden zorgt één kilometer per uur harder rijden, voor vier procent meer kans op een dodelijk ongeval. Dus bij 130 kilometer per uur mag je verwachten dat er ongeveer twee keer zoveel kans is op een dodelijk ongeval dan wanneer mensen 100 kilometer per uur rijden."

Even naar de telefoon staren

Maar verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen ziet ook voordelen aan het verhogen van de maximumsnelheid: "Wanneer je langzamer rijdt wordt de kans op afleiding achter het stuur groter. Onderzoek toont aan dat mensen zich sneller gaan vervelen als ze zich veilig voelen. Bij een langzamere snelheid is de neiging om toch even de telefoon te pakken, of naar de omgeving te staren, helaas toch groter."

Toch weegt dit volgens de SWOV niet op tegen de voordelen voor de verkeersveiligheid van 100 kilometer per uur. Saskia de Craen: "Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact. De kans op ernstig letsel neemt daardoor toe. De remweg is bovendien langer, en mensen hebben minder tijd om snel te reageren bij 130 kilometer per uur, dus daardoor neemt de kans op een ongeval toe."