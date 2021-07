Een week na de moordaanslag op zijn leven, is Peter R. De Vries op 64-jarige leeftijd overleden aan zijn verwondingen. Misdaadjournalist, adviseur van een kroongetuige, maar bovenal anker voor nabestaanden van cold cases. "Hij heeft ze op de kaart gezet."

Als nabestaande van een onopgeloste moord en bestuurslid van de Federatie Nabestaanden Geweldsmisdrijven kon Wicky van der Meijs altijd op De Vries rekenen. "Hij modereerde voor corona nog een bijeenkomst", vertelt ze. Maar ook rond de onopgeloste zaak van haar vader was hij er. "Als ik het idee had dat er iets niet klopte, kon ik altijd bij hem terecht."

Spraakmakende reportages

Peter R. de Vries was de bekendste misdaadverslaggever van ons land. Bijna 20 jaar lang kwam hij op tv met zijn eigen programma. Hij werd een begrip door spraakmakende reportages over vastgelopen onderzoeken en onterechte veroordelingen.

Hij zorgde ervoor dat de 'twee van Putten' vrijkwamen, besteedde aandacht aan de Schiedammer Parkmoord en won een Amerikaanse tv-prijs voor zijn uitzending over de verdwijning van Natalee Holloway.

Bron: ANP Bloemenzee voor Peter R. de Vries

Baken van hoop

Ook nadat zijn programma afgelopen was, bleef hij zich inzetten voor cold cases, waar er in Nederland zo'n 2000 van zijn. Nabestaanden kwamen dan ook graag met hem in contact. "Hij was een baken van hoop voor nabestaanden", zegt Wicky van der Meijs.

"Wat De Vries gaf, was hoop. En omdat hij een trackrecord had van opgeloste zaken, kregen nabestaanden dat ook", zegt coldcasedeskundige Ilse van Leiden van Bureau Beke. "De zaak-Nicky Verstappen is echt aan hem te danken dat het warm is gehouden." Onlangs nog startte De Vries met de Stichting De Gouden Tip een actie om tipgeld op te halen om de zaak van de in 1993 verdwenen studente Tanja Groen op te lossen.

De vader van Marianne Vaatstra vertelde vorige week over wat Peter R. de Vries voor hem betekenden, nadat hij hoorde dat De Vries was neergeschoten.

Emotioneel betrokken

Een boegbeeld voor nabestaanden was hij, zegt Van Leiden. "Hij was heel uniek in wat hij deed." Hij was emotioneel betrokken bij de nabestaanden waar dat voor de politie soms lastiger is, wanneer zij midden in een onderzoek zitten. Met De Vries gaat 'een motor' verloren, maar de aanpak van cold cases door de politie staat volgens haar wel op de rit.

Sinds de vorming van de Nationale Politie, in 2012, werd besloten dat elke politie-eenheid een coldcaseteam zou moeten krijgen. Ook veranderende wetgeving zorgden ervoor dat er meer mogelijk was met onopgeloste zaken. "Sinds 1988 verjaren moorden niet meer." Ze noemt De Vries een kartrekker. "Hij bleef dat ook spelen, terwijl de teams opgeschaald werden."

Grote impact op nabestaanden

De moordaanslag heeft grote impact op nabestaanden, vertelt Van der Meijs. "We zijn naar het monument gegaan dat Peter had onthuld", vertelt ze. Toen ze eerder deze week ging kijken, lagen daar ook kaartjes van mensen. De nabestaanden weten als geen ander hoe het is als een geliefde zo bruut uit het leven wordt gehaald. "Je herbeleeft met z'n allen", vertelt ze. "Mijn hart breekt voor de familie."

Van der Meijs vertelt dat toen De Vries in juni 2019 het monument voor de nabestaanden van onopgeloste moorden onthulde, hij zomaar de microfoon pakte. Hoe het nu verder moet zonder hem? "De Vries vond Den Haag verantwoordelijk voor een beter coldcasebeleid", vertelt Van der Meijs. "Het boegbeeld is niet meer, maar we gaan door."