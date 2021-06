Tussen de 1 en 4 weken, dat was de termijn waarop Jürgen Conings, de extreem rechtse militair die de Vlaamse viroloog Marc van Ranst met de dood bedreigde, al overleden zou zijn. Nauwkeuriger onderzoek naar de datum wordt gedaan met de hulp van insecten.

Het doet wat vreemd aan, onderzoek met larven en vliegen om een tijd van overlijden te kunnen bepalen. "Het is een onderzoek dat niet heel vaak wordt ingezet. Maar deze methode zorgt voor een betere schatting dan anders. En dan is het al een optie. Maar het is niet dat het onderzoek standaard wordt ingezet", zegt patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut Mark van Latten.

Sinds half mei spoorloos

Zondag werd het lichaam van Conings gevonden in de bossen in de Vlaamse provincie Limburg, vlakbij Nederland. De burgemeester van Maaseik heeft het lichaam gevonden toen hij aan het mountainbiken was een sterke geur rook. Er werd al sinds half mei naar Conings gezocht, nadat hij zware wapens van een militaire kazerne had meegenomen.

Volgens het Belgische Openbaar Ministerie heeft Conings zichzelf om het leven gebracht. Maar wanneer dat precies is gebeurd, wordt dus nu onderzocht.

Warme plek voor vliegen

Vliegen kunnen al van 60 kilometer afstand een lijk ruiken en er dan snel op af komen. "Het onderzoek heeft te maken met de verschillende ontwikkelingsstadia van insecten die je vindt het lichaam", vertelt Van Latten. "Men name de groen en bruine vliegen vinden menselijke lichamen heel interessant."

"In bestaande lichaamsopeningen zoals de mond en de neus, het klinkt wat luguber, maar daar is het voor vliegen warm en dat is een goede plek voor ze. En daar leggen ze dan hun eitjes neer." Alle insecten worden ter plekke gevangen, zodat onderzocht kan worden welke insecten het oudst zijn. Zo kan men vrij exact nagaan wanneer iemand is overleden. Er wordt ook gekeken temperatuurschommelingen op de locatie zelf. Op de plek wordt een soort black box neergezet om die informatie in te winnen. Zo kan afgeleid worden wanneer de vliegen op het lichaam afkwamen en hoe snel het lichaam ontbindt.

Ouderwets?

Van Latten benadrukt dat hij niet op individuele gevallen kan ingaan. Maar hoe tref je iemand aan die mogelijk al weken buiten ligt? "Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Met name de temperatuur is belangrijk. In de zomer zal het sneller gaan. Bij bijvoorbeeld kamertemperatuur zal een lijf eerder blaren vertonen en opzetten, en de onderhuid zal loslaten", vertelt de patholoog.

Je zou denken: wat een ouderwetse methode om te achterhalen wanneer iemand is overleden, met vliegen en larven. Maar veel andere methoden zijn er simpelweg niet voor. "De schatting van wanneer iemand is overleden kan een dag afwijken met dit onderzoek, maar is toch vrij exact. Vooral als iemand al in staat van ontbinding is", zegt Van Latten. Maar het blijft lastig. "Elke zaak is lastig op een moment dat een lichaam heel erg veranderd is."