In Oekraïne hebben meerdere minsters hun ontslag ingediend. Het vermoeden is dat dit te maken heeft met hoe de oorlog tegen Rusland op dit moment verloopt. Oekraïne is er tot nu toe namelijk niet in geslaagd om een einde te maken aan Russische aanvallen.

Dit is niet de eerste keer dat president Volodymyr Zelensky aan een reorganisatie doet. Begin dit jaar moesten zeker negen ministers en gouverneurs vertrekken, de president wilde hiermee duidelijk maken dat hij niet achter corruptie staat. Nu, 8 maanden later, bevindt hij zich weer in een soortgelijke positie.

Geen ontslag, maar wissel

Onderzoeker bij Instituut Clingendaer Julia Soldatiuk-Westerveld vertelt zelfs dat dit de derde keer is dat er sprake is van een 'wissel' bij de overheid. Ze specialiseert zich in de wederopbouw van Oekraïne en de integratie met de EU, en noemt dit "de grootste wissel tot nu toe."

Ze noemt het aftreden van de minsters een wissel in plaats van een ontslag, omdat de politieke figuren vaak een andere positie aangeboden krijgen. "Een bekende wisselingen was het ontslag van de opperbevelhebber (Valeri Zaloezjny, red.) eind vorig jaar, die is nu weer benoemd als ambassadeur in Londen", vertelt ze.

Democratisch vermogen blijft

Wel vindt Soldatiuk-Westerveld het gekozen moment opvallend. Volgens haar heeft het veel te maken met het westen dat vinger aan de pols wil houden. "In gesprekken tussen de westerse partners en Zelensky werden vaker vragen gesteld over hoe legitiem het huidige kabinet nog is na dit 5-jarige termijn", merkt de onderzoeker op.

Verkiezingen zouden eigenlijk dit jaar plaats moeten vinden in Oekraïne, maar vanwege de oorlog is dit niet mogelijk. Het besluit om op deze manier van leiders te wisselen speelt volgens haar dan ook mee in hoe Oekraïne zichzelf wil neerzetten op het wereldtoneel. "Ze willen aantonen dat het democratische vermogen blijft."

Vooruitgang

Heeft het zogenoemde ontslag van de de minster dan ook iets te maken met de huidige fase van de oorlog? "Eigenlijk komen hier twee aspecten samen. Aan ene kant het begin van het winterseizoen, aan de andere kant het derde jaar van de oorlog en de situatie die niet echt aan het veranderen is", vertelt de onderzoeker.

En met deze zet probeert Zelensky het tij dus te keren. De reorganisatie moet ervoor gaan zorgen dat Oekraïne vooruitgangen kan boeken. En dat het volk niet voor de derde keer met een moeilijke winter te maken krijgt. "Tijdens recente luchtaanvallen is ongeveer 70 procent van energie-infrastructuur beschadigd of vernietigd. Het wordt een uitdaging voor burgers om genoeg energie te hebben, warmte te behouden in hun huis."

Zelensky voorlopig niet weg

Ondanks de wissel van ministers, vermoedt Soldatiuk-Westerveld dat Zelensky komende tijd wel op zijn plek blijft ondanks de situatie van de afgelopen jaren. Ze denkt niet dat het land snel een nieuwe president zal zien. "We zien in de opiniepeiling dat er zeker hierover wordt gesproken, maar de cijfers zijn niet zodanig groot dat het als een serieuze optie zou kunnen worden overwogen."

"Wat Oekraïne en Zelensky nu graag ook met deze wisseling van ministers willen laten zien, is dat het een democratisch land is. En dat er inderdaad vrijheid en ruimte bestaat voor verschillende meningen", herhaalt de onderzoeker. "Dus als je inderdaad ziet dat er onvrede bestaat over zijn 'course of action' als president, dan zal hij daar wel gehoor aan geven en het in ieder geval bespreekbaar maken."