Het is een groot probleem in de energietransitie: het stroomnetwerk kan de enorme toename aan (groene) stroom niet aan. De oplossing? Geef de provincie meer ruimte om oplossingen aan te dragen, zegt de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD).

Regelmatig gaat het al mis: zonnepanelen die automatisch worden uitgeschakeld omdat de hoeveelheid stroom te groot is voor het elektriciteitsnetwerk.

Problemen bij windmolens en zonneparken

"In onder andere Nijmegen, Leeuwarden, Zaanstad, Amsterdam zijn nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk bijna niet meer mogelijk zonder wachtlijst", legde een woordvoerder van netbeheerder Alliander eerder al uit in EenVandaag.

Gedeputeerde Van der Maat maakt zich ook zorgen, vooral voor bedrijven. "Ik denk dat mensen in een huishouden zich niet druk hoeven maken. Het realiseren van klimaatplannen - dus het aansluiten van windmolens of zonneparken - daar gaat een mismatch ontstaan omdat het stroomnet het niet aankan."

We hebben het alweer over nieuwe klimaatambities, terwijl de uitvoering van de huidige ambities nog onvoldoende is geregeld.

2030

"Het gaat voor grote problemen zorgen om de klimaatplannen te realiseren, op weg naar 2030. Het is een grote donderwolk boven de verduurzaming van onze economie", zegt Van der Maat. En dus moet er worden ingegrepen. Anders gaat er werkgelegenheid verloren, ziet de VVD'er. "Hier in Brabant zie je dat een bedrijf dat veel werkgelegenheid biedt, niet voor onze provincie kiest, omdat hier het net al vol is."

Van der Maat ziet dat nu vooral het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' geldt. Degene die zich als eerste meldt, krijgt een plek op het elektriciteitsnet. Dat kan voor maatschappelijke frictie zorgen.

Provincies

"Er komt een punt dat men zegt: het aansluiten van extra woningen op het net, gaat voor op iets anders. Het kernpunt is: we hebben het alweer over nieuwe klimaatambities, terwijl de uitvoering van de huidige ambities nog onvoldoende is geregeld."

De VVD-politicus pleit samen met zijn regionale collega's voor een voortrekkersrol voor de provincies. "Wij zeggen als provincie: wij hebben de gebiedskennis, laat ons dat maar bij elkaar brengen. Het Rijk moet duidelijkheid geven over waar de regie ligt."

Keuzes maken

En dan moet er iemand zijn die de moeilijke keuzes maakt, vindt Van der Maat. Kies je voor een bedrijvenpark, of ga je bijvoorbeeld voor een woonwijk. Brabant wil experimenteerruimte van het Rijk. "Dit alles vraagt om creativiteit, centrale regie, het aanpassen van wet- en regelgeving", schrijft Van der Maat vandaag in een opiniestuk in Trouw.

Van der Maat is bang dat als er niks gebeurd, de overbelasting van het stroomnet net zo'n groot probleem wordt als de stikstofcrisis. Dat provincies knopen moeten doorhakken, lijkt hem de beste oplossing.