Nederlandse maïsteelt zou slecht zijn voor het milieu, maar niks blijkt minder waar. Het is een efficiënt gewas om te telen en ook nog eens goed voor het dieet van koeien, zegt expert Koos Verloop.

Het kabinet wil er in de toekomst voor waken dat weilanden worden omgezet in 'financieel aantrekkelijke maïsakkers', want die zouden het milieu vervuilen. Dat staat in een artikel in de Volkskrant.

Meer opbrengst, minder water

Volgens landbouwkundig onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, Koos Verloop, is maïs juist een heel efficiënt gewas om te telen.

"Per liter water kan er meer gewasweefsel ontstaan bij mais dan bijvoorbeeld bij gras." Dat zorgt er volgens Verloop voor dat je meer opbrengst hebt met minder water.

Geschikt voor droge zandgrond

Vaak wordt gezegd dat maïs slecht is voor de bodem, maar dat ligt volgens Verloop genuanceerder. Zo is het gewas zeer geschikt om te verbouwen op droge zandgronden. Dan kan het geen kwaad.

Telen op nattere gronden is daarentegen lastig. "Door de zware machines die nodig zijn om maïs te telen, kun je bodemverdichting krijgen. Dat is zeer schadelijk voor de landbouwgrond." Dat is dus iets om op te letten.

Koeiendieet

De maïs die in Nederland wordt geproduceerd is niet bedoeld voor mensen. Het wordt gebruikt als veevoer. Volgens veevoer-expert Jan Dijkstra aan de Wageningen Universiteit, is dit zogeheten snijmaïs een goed voedingsmiddel voor koeien. "Doordat er minder eiwitten inzitten, verminder je ook de uitstoot van het dier."

Daarnaast zit in snijmaïs glucose, dat ervoor zorgt dat de koe energie krijgt. Ook bevordert het de productie van melksuiker, ook wel het lactose genoemd.

Slechte reputatie

Als het voor de bodem niet altijd slecht is en juist goed is voor de koeien, waarom heeft maïs dan die slechte naam? Volgens landbouwkundig onderzoeker Koos Verloop komt dat doordat vroeger slecht werd omgegaan met het gewas.

"Je kunt het heel goed doen met het gewas, maar het heeft nu eenmaal een stempeltje gekregen."