De opkomst van juicekanalen en de rechtszaken tegen de roddels die ze verspreiden, zien we geregeld voorbijkomen. Maar in de traditionele roddeljournalistiek is het dit keer ook weer eens raak: Gordon klaagt Evert Santegoeds aan. Wat mag de roddelpers?

Gordon heeft Evert Santegoeds, de hoofdredacteur van Privé, een maand geleden aangeklaagd. Dat laat hij vandaag weten in een verklaring aan Life Of Yvonne. Santegoeds heeft een stuk geschreven waarin hij Gavin, Gordons ex-vriend interviewt. Gavin claimt dat Gordons driftbuien de reden voor hun breuk waren. En dat die ontstonden door zijn drugsgebruik. Gordon klaagt Santegoeds nu aan. Hij voelt zich geïntimideerd door de bedreigingen en kwetsende reacties die de publicatie van Santegoeds veroorzaakte.

Vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd

Maar wat zijn rechten en plichten van de roddelpers eigenlijk? "De wet is voor iedereen hetzelfde, maakt niet uit of je journalist bent of niet", zegt media-jurist Charlotte Meindersma. "Je hebt recht op een privéleven en daaronder valt bijvoorbeeld weer 'recht op eer en goede naam'."

Aan de andere kant is vrijheid van meningsuiting een grondrecht, maar die is niet onbegrensd. "Per keer moet er gekeken worden naar wat mag, en wat niet mag. Het is dus niet zo: roddeljournalistiek 'mag nooit', of: 'het mag altijd;. Het ligt eraan wat de roddel is, hoe erg het is, ook wederhoor kan meespelen en hoe groot het medium is. Een lokaal, klein suffertje mag ook weer meer dan een nationaal, groot blad."

Bekijk ook Baudet beroept zich bij racistische appjes op het briefgeheim, maar daar heeft het volgens experts niets mee te maken

Hoor en wederhoor

Volgens Meindersma kijkt de rechter naar de wet, maar ook naar de regels van de Raad van Journalistiek. "Is er hoor en wederhoor gepleegd? Daar zijn rechters gevoelig voor. Wederhoor is wettelijk gezien geen noodzaak, maar daarmee kun je wel laten zien: ik heb mijn best gedaan." Gordon kan Santegoeds dan ook niet verwijten wat de gevolgen zijn van zijn artikel.

"Het gaat erom: wat heeft Santegoeds geschreven en mag dat? Dan is ook de vraag: stel Santegoeds had wederhoor gepleegd, was Gordon daar dan oprecht tevreden mee geweest? Soms voegt wederhoor niets toe, in dit geval was het geweest: Santegoeds doet heftige aantijgingen over Gordon, en Gordon ontkent dat."

Dealtjes tussen BN'ers en roddelpers

Volgens roddeljournalist Ger Lammens is er een haat-liefde-verhouding tussen BN'ers en de roddeljournalistiek. "Er worden heel veel dealtjes gemaakt. Ik deed er niet graag mee. We zijn er altijd als er goed nieuws is (zeker bij Gordon), ja, dan zijn we er óók als het niet goed gaat."

Sommige BN'ers sturen bijvoorbeeld hun trouwfoto's naar de roddelpers, in de hoop dat het geplaatst wordt voor wat aandacht. Dan kun je je afvragen of ze boos mogen worden als het roddelblad vervolgens ook aandacht besteden aan de scheiding van die BN'er.

Allebei gedeeltelijk gelijk

Meindersma denkt dat zowel Gordon als Santegoeds in hun gelijk worden gesteld. "Het gaat om hoe schadelijk de inhoud is. Het kan best zo zijn dat een deel van het artikel prima door de beugel kan, en dat een deel anders moet. Het lijkt me dat de suggestie dat Gordon zijn eigen aanzoek geënsceneerd heeft, wel mag. Maar dat zijn stemmingswisselingen door de drugs komen, níet mogen."

Het helpt volgens Meindersma voor de balans om aan wederhoor doen. "Zo van: we hebben het verhaal van twee kanten gehoord, en door de nuance van de wederhoor mag het tóch. Dus waarschijnlijk krijgen ze allebei gedeeltelijk gelijk.'