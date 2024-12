Veel gemeenten verbieden vuurwerk en kiezen voor een centrale vuurwerkshow. Lucas Gerritzen organiseert met zijn pyrotechniekbedrijf elk jaar meer shows. En die gaan verder dan alleen pijlen en bommen. "We kunnen een verhaal vertellen over de stad."

Lucas Gerritzen, eigenaar van pyrotechniekbedrijf Pyrofoor de Amsterdam, is de laatste weken van het jaar druk bezig met de voorbereidingen van de vele vuurwerkshows voor de jaarwisseling. Net als veel van zijn collega's ziet hij de feestdagen steeds drukker worden.

Behoorlijk druk

Een van de meest bekende openbare vuurwerkshows is het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Die show lijkt na dit jaar te verdwijnen: de gemeente heeft er geen budget meer voor over. Andere gemeenten trekken juist steeds vaker de portemonnee, ziet Gerritzen.

"We hebben het behoorlijk druk rond de feestdagen", vertelt hij. "Ernaartoe zijn er nog wel wat festivals, indoor-evenementen en bedrijfsevenementen. Maar de kerstdagen zijn wel druk, en dan hebben we ook nog oud en nieuw erbij."

'Overal moet een goede crew staan'

Volgens Gerritzen komt er veel meer kijken bij zo'n vuurwerkshow dan pijlen en bommen. "Al die shows moeten uitgewerkt worden. Vergunningen moeten aangevraagd worden, materiaalleveringen, overal moeten we een goede crew hebben staan."

"Er zijn ook veel regels waar we aan moeten voldoen", vervolgt hij. Alle locaties moeten volgens hem goed in kaart gebracht worden. "Zo praten we veel met buurtcommissies, de veiligheidsregio's, de gemeentes en de organisators van de shows."

Een verhaal vertellen

Ook moet er gekeken worden naar andere show-elementen, zoals muziek en licht. Gemeenten hebben volgens Gerritzen heel andere eisen dan bijvoorbeeld festivals. "Het is toch een multidisciplinaire show", legt hij uit. "Dus dan is het ook met muziek, video, echt een hoger niveau dan alleen maar het vuurwerk."

Het vuurwerk blijft volgens hem het belangrijkste onderdeel. "Maar het is eigenlijk heel fijn dat een verhaal verteld kan worden voor een stad. Dat mensen heel zwaar onder de indruk zijn."

'Als je iets verbied, moet je ook iets teruggeven'

In 2020 zijn de regels rondom het afsteken van vuurwerk strenger geworden. Zo is er een verbod gekomen op vuurwerk uit de F3-categorie, zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook komen steeds meer gemeenten met een lokaal vuurwerkverbod voor bepaalde gebieden. Een grote, gezamenlijke vuurwerkshow is volgens Gerritzen een goede manier om de negatieve gevoelens rondom een verbod te sussen.

Hoewel hij en zijn collega's op steeds meer plekken komen, merkt hij dat veel gemeenten nog terughoudend zijn. "Ik zie hier en daar wel wat experimenten met lasershows of dat soort dingen, maar ik merk ook dat mensen graag een professionele vuurwerkshow zien. Het zou fijn zijn als gemeenten een alternatief boden onder zo'n vuurwerkverbod. Als je iets verbiedt, moet je ook iets teruggeven."

'De wereld verandert'

Gerritzen snapt ook de weerstand tegen vuurwerkverboden. "Ik vond het vroeger ook als klein kind fantastisch om vuurwerk af te steken. Maar de wereld verandert."

"En als ik elk jaar de nieuwsberichten zie, dan word ik daar ook verdrietig van. Het is ook schadelijk", gaat hij verder. "Maar ik weet ook dat mensen het niet leuk vinden als er dingen afgepakt worden."

Duurzamer vuurwerk

De vuurwerkbranche is aan het veranderen, merkt Gerritzen. "Wij hebben alleen maar Europees vuurwerk, voornamelijk theatervuurwerk uit categorieën T1 en T2. Dat is ook wat we veel op evenementen gebruiken."

Naast veiligheid speelt ook duurzaamheid een rol. Vuurwerk uit China kan bijvoorbeeld nog zware metalen of chemische kleurstoffen bevatten. Zelf laat Gerritzen al zijn vuurwerk in Spanje produceren, waar zware metalen als lood en chroom niet meer worden gebruikt. "En er zit geen plastic meer in het vuurwerk. Daarnaast recyclen wij het restproduct.

'Je moet er niet te lang mee wachten'

Veel zwaar vuurwerk komt alsnog illegaal het land binnen. Gerritzen hoopt dat de overlast de komende jaren afneemt, mede dankzij Europese regels. Én zijn vuurwerkshows. "Je moet er als gemeente niet te lang mee wachten. Er zijn niet veel bedrijven die dit op grote schaal doen."

Een compleet vuurwerkverbod ziet hij niet zitten. "Ik gun het de mensen die graag vuurwerk afsteken ook van harte. Maar wel op een verantwoorde manier: houd rekening met elkaar."