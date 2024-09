Geen mobiel, tablets en smartwatches in de klas. Sinds deze week zijn mobiele apparaten ook niet meer toegestaan op de basisschool. Eerder dit jaar werden mobieltjes al geweerd in het voortgezet onderwijs. Wij vroegen wat jullie hierover wilde weten.

Jullie vragen worden beantwoord door Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet.

1. Waarom wordt het mobieltje in de klas verboden?

Formeel is er volgens Pijpers geen verbod maar hebben scholen, ouders en leraren met elkaar afgesproken dat de smartphone in principe geen plek meer heeft in het klaslokaal. "De smartphone mag nog wel in de klas worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Er is dus geen wettelijk verbod en er is niemand die een straf afvaardigt als de smartphone toch in de klas aanwezig is", voegt hij toe.

Scholen mogen zelf bepalen of het gebruik van smartphones ook binnen het schoolgebouw, bijvoorbeeld tijdens de pauzes, niet mag. "De meeste leraren merken dat leerlingen snel afgeleid raken tijdens de les wanneer er ook gewerkt moet worden. Door smartphone gebruik van leerlingen te beheren, proberen leraren meer rust te creëren in de klas", vertelt Pijpers. "Ook stimuleren ze op deze manier de leerlingen om meer sociale fysieke contact te leggen."

Bron: Eigen beeld Remco Pijpers

2. Laten de leerkrachten hun mobiel óók buiten de klas?

Volgens de onderwijsdeskundige geldt het mobieltjesverbod in de klas niet direct voor leraren. "De meeste scholen proberen wel een voorbeeldrol aan te nemen en dus gebruiken leraren in de klas ook geen smartphone."

"Maar in noodgevallen kan een leraar besluiten om toch de smartphone in het zicht van de kinderen te gebruiken", vervolgt hij. "Bijvoorbeeld om in contact te komen met een ouder of de leerplichtambtenaar. Ook hier geldt weer dat scholen vrij zijn in hoe ze dit invullen." Pijpers merkt wel dat de meeste scholen terughoudend zijn in het gebruik van de smartphone om het juiste voorbeeld te geven aan de leerlingen.

Bekijk ook In Zweden willen ze kleine kinderen bij schermen weghouden, maar vraag is of dat werkt

3. Het mobieltje heeft ook voordelen, zoals het snel opzoeken van informatie. Lopen leerlingen geen digitale achterstand op?

Het is belangrijk dat we kinderen digitaal slim maken, zegt Pijpers. "Juist omdat de smartphone niet meer welkom is in de klas moeten leraren het gesprek voeren over digitale technologie waaronder een smartphone. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld gericht digitale opdrachten laten maken op een laptop of een iPad. Zolang dit maar gebeurt vanuit een kritisch en creatief perspectief."

"Scholen worden ook geacht om daar in de les aandacht aan te besteden en leerlingen zo digitaal vaardig te maken", gaat hij verder. "Er zijn concept-kerndoelen opgesteld door de overheid. Deze kerndoelen bieden een houvast aan scholen en methodemakers om lesmateriaal te kunnen maken en zijn binnenkort verplicht."

Toch ziet Pijpers ook wel een nadeel van het mobieltjesverbod in de klas. "Voor veel leerlingen is de telefoon een sociaal-emotioneel verlengstuk. Het kan voor kinderen met wie het minder goed gaat toch wel fijn zijn om die telefoon in de tas te hebben. Mocht er een noodgeval zijn, kunnen ze sneller in contact kunnen komen met hun ouders of dierbaren. Een smartphone bij je hebben kan een gevoel van veiligheid geven en dat weegt dan op tegen de nadelen."

4. Waarom wordt jongeren niet geleerd hoe ze verstandig kunnen omgaan met een mobieltje?

"Door de smartphone uit de klas te weren, leer je kinderen juist dat je die niet altijd in de buurt wil hebben omdat er andere zaken belangrijk zijn", vertelt Pijpers. "Tijdens het avondeten hebben de meeste ouders bijvoorbeeld de afspraak dat er geen telefoon in de buurt mag zijn, omdat er dan aandacht is voor elkaar en het eten."

De expert vindt dat het hebben van een gesprek over de smartphone beter is dan dat je kinderen blootstelt aan de verleiding van het apparaat. "Leraren en ouders kunnen ook het gesprek voeren over hoe je met elkaar omgaat op Whatsapp", geeft hij als voorbeeld. "En scholen besteden momenteel al aandacht aan nepnieuws, digitale veiligheid en mediawijsheid."