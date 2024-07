Meer betalen voor pakketjes van Ali Express en Temu? Het kabinet wil dat webshops van buiten de EU belasting betalen over alle pakketjes die ze naar Nederland sturen, om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Maar daarvoor moet heel de EU instemmen.

Bedrijven betalen nu ook al belasting om te exporteren naar de Europese Unie, maar alleen voor pakketten van boven de 150 euro. Het kabinet wil dat bedrag naar nul brengen.

Aziatische webshops enorm populair

Dat moet vooral iets doen aan de stroom van miljarden pakketjes uit Azië. Ali Express, Temu en Shein zijn allemaal razend populair in Nederland, ondanks de vaak lage kwaliteit van de producten. "Als de producten weinig worden gebruikt of als het een spontaan koopje is, vinden mensen dat niet erg", zegt hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit Natascha Wagner.

"En we hebben op dit moment natuurlijk ook inflatie en economische onzekerheid in de Europese Unie. Dat draagt nog verder bij aan de vraag voor Aziatische producten", legt ze uit. De kleding, accessoires en elektronica die via deze webshops worden gekocht, zijn namelijk goedkoper dan de westerse varianten.

Oneerlijk speelveld

Voor Nederlandse bedrijven betekent dit onder meer oneerlijke concurrentie. De prijzen van bijvoorbeeld pakketjes uit China zijn zo laag, omdat het verzenden ervan wordt gesubsidieerd door de Chinese overheid. "Ze komen heel agressief de markt in", ziet Wagner. "Ook Ecommerce Europe heeft een open brief aan de EU gestuurd waarin staat dat ze de Europese markt daardoor een oneerlijke speelveld vinden."

Daarom snapt Wagner dat het kabinet deze belasting wil heffen. "De Nederlandse handelaars krijgen een grotere kans om hun producten te verkopen. Daarbij hoop je op lange termijn de kwaliteit van producten die je importeert te verhogen, want die is nu heel laag. En ten slotte kan extra milieuschade door deze goedkope producten en de manier waarop ze vervoerd worden, worden voorkomen."

Alle handtekeningen nodig

Maar om het zo ver te laten komen, heeft Nederland toestemming nodig van alle 27 Europese landen. "Daar kunnen we op dit moment niet zeker van zijn dat dit zal gebeuren", denkt Wagner. Slechts 17 landen uit de EU ondertekenden de brief van Ecommerce Europe.

"Centraal Europese landen, zoals Hongarije of Slowakije, zeggen misschien: we willen dat onze burgers kunnen consumeren. En dat vinden ze dan belangrijker dan de belasting. Het kan dan heel goed zijn dat ze niet instemmen met de nieuwe regeling."