Vandaag is dan toch de kogel door de kerk. Na ruim zes maanden zijn VVD, D66, CDA en CU eruit. Zij besluiten samen te gaan onderhandelen over het vormen van een kabinet.

Na de ellenlange gesprekken lag de bal vanmiddag bij Sigrid Kaag van D66. Aan de orde was de keuze om te onderhandelen met de vier partijen van het huidige demissionaire kabinet, of nieuwe verkiezingen. VVD, CDA en ChristenUnie leken er gisteravond al uit te zijn, bij D66 is vanmorgen de knoop doorgehakt. De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, begrijpt deze keuze, maar is kritisch en erg bezorgd.

Zorgen over progressieve thema's

"Ik maak mij grote zorgen over de progressieve punten, nu we gaan praten met een 'conservatieve wolk' van partijen", vertelt Joris Hetterscheid, de kersverse voorzitter van de Jonge Democraten.

"Dat geldt voor de gelijke rechten voor lhbt'ers bijvoorbeeld. Meerouderschap is daar een voorbeeld van, maar ook artikel 23 in het onderwijs", zegt hij.

'Goed doen, of niet'

Hierbij gaat het over of een vrouw bijvoorbeeld met twee mannen kinderen kan krijgen, en dat iedereen dan officieel ouder kan zijn van zo'n kind. Artikel 23 kwam dit jaar ter discussie toen bleek dat sommige scholen ouders een verklaring lieten tekenen waarin de scholen stelden homoseksualiteit af te keuren.

"De klimaatcrisis en de stikstofcrisis zijn andere punten waar ik mij grote zorgen over maak. Daar moeten in een nieuwe coalitie echt stappen in gezet worden, dat weten we niet zeker als er wordt doorgewerkt met de partijen van het huidige kabinet, de zogenaamde 'conservatieve wolk'. We doen het goed of we doen het niet, is onze mening."

Medisch-ethisch

"Ook vinden we dat medisch-ethisch echt binnengehaald moet worden", vervolgt Hetterscheid. Net als de andere onderwerpen, is dit voor de Jonge Democraten wel echt een voorwaarde voor regeringsdeelname.

Kaag en D66 zeggen al een jaar dat ze van de 'voltooid leven'-wet een vrije kwestie willen maken voor de Kamer. Dat betekent dat elk Kamerlid zelf mag afwegen hoe er gestemd wordt, omdat het over een gewichtig thema als voltooid leven gaat, zoals de wet die Pia Dijkstra voor D66 voorbereidde.

ChristenUnie en 'voltooid leven'

ChristenUnie had op zijn plaats aangegeven dat medisch-ethisch voor hun een breekpunt was. Als de wet 'voltooid leven' in de Tweede Kamer aangenomen zou worden in een kabinet waar de ChristenUnie aan zou deelnemen, zouden zij dat niet willen uitvoeren.

Johan Remkes liet vanmiddag op een persconferentie weten dat de ChristenUnie de wet 'voltooid leven' niet langer zal blokkeren als vrije kwestie in de kamer. De grootste blokkade tussen de ChristenUnie en D66 lijkt daarmee van tafel te zijn.