In relatief korte tijd kwamen drie zedenzaken naar buiten: in Barendrecht, Enkhuizen en in Helmond. Jeffrey Dral werd als 16-jarige misbruikt en liep jaren met zijn geheim rond. "Het leek alsof het voortdurend op mijn voorhoofd stond."

Op zijn zestiende is Jeffrey Dral een talentvol kunstschaatser. "Eén van de trainers op de ijsbaan raakte bevriend met mij," vertelt hij. Als het zomervakantie is en de trainer hem uitnodigt om bij hem en diens partner te komen logeren, gaat het mis.

Met niemand over praten

"In de avond kregen ze mij zover om in slaap te vallen in hun bed. Dat was de plek waar zij een film wilden kijken", zegt hij. "En toen ik wakker werd zat er een hand totaal op de verkeerde plaats. Ik wist niet meer wat te denken of wat te doen, ik snapte niet wat er gebeurde."

Hij mag er van het stel met niemand over te praten. "Er werd voortdurend gezegd: 'verwijder die berichtjes, laat maar zien dat je ze hebt verwijderd'", schetst hij. "En ook: 'als je vader dit ooit hoort dan denken we dat hij heel boos wordt en dat hij ons misschien iets aandoet'." Het wordt hem heel duidelijk gemaakt dat het nooit mag uitlekken. "Dan zouden we alledrie geen leven meer hebben", zegt hij. "En dat is stom, maar dat ga je gewoon geloven."

Bekijk ook Plegers kindermisbruik steeds jonger, zo zit dat

Vraagtekens

Na een jaar eindigt het misbruik. "Toen raakte ik in een gat". Hij begreep niet wat hem was overkomen. "Het waren zes jaar vol vraagtekens in mijn hoofd", zegt hij. "Wat was er gebeurd? Waren zij verliefd? Was ik verliefd? Waarom deden ze dingen als ik zei dat ik dat niet wilde?"

Zes jaar lang zwijgt hij erover en liep hij rond met zijn geheim. "Ik werd een soort puber", zegt hij. "Mijn lontje werd kort, ik werd prikkelbaar." En onzeker vertelt hij. "Het leek alsof het voortdurend op mijn voorhoofd stond. Dat mensen het eigenlijk wel konden zien en dat ik het maar voortdurend aan het maskeren was voor de situaties en het ongemak dat ik voelde."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Praten over misbruik, hoe doe je dat eigenlijk?

'Geen dag meer wachten'

Jeffrey deed er alles aan om het maar 'weg te drukken'. Tot hij jaren later de vader van een vriendin in vertrouwen neemt en daarna besluit het tegen zijn eigen ouders te vertellen. "Ik weet de dag ook nog heel goed dat ik wakker werd en dacht, het moet vandaag, ik kan geen dag meer wachten." Een uur later zat hij met zijn ouders bij de politie.

Het is de politie die hem voor het eerst zegt dat hij slachtoffer was van misbruik. "Dat was het moment dat ik het wist", vertelt Jeffrey. Het gaf hem een dubbel gevoel. "Aan de ene kant was het fijn om te horen dat ik me dus daadwerkelijk raar mocht voelen over wat er was gebeurd. Dat was een fijne bevestiging. Maar tegelijkertijd was er ook een groter stuk, shit er is iets heel erg mis gegaan", zegt hij.

Trots

Jeffrey dacht dat hij nooit meer van het 'gewicht' dat hij met zich meedroeg af zou komen. "Al die onzekerheden, het is nu totaal iets anders", zegt hij. "Ik kan er nu zelfs trots op zijn dat ik erover praat. Ik kan andere mensen dus ook het gevoel geven dat ik ze begrijp."

Voor anderen in deze situatie gunt hij het om iemand te zoeken die je vertrouwt. "Je hoeft nog niet eens alles te vertellen. Dat is helemaal op je eigen ritme, dat tempo, dat vormt zich vanzelf."