Een studieschuld verzwijgen zodat je een hogere hypotheek kan aanvragen. Het was simpel, maar dat lijkt voorbij. Banken kunnen namelijk vanaf nu je schuld bij DUO opvragen, als je toestemming geeft. En die gaan banken op termijn eisen, zegt Oscar Noorlag.

Ben je eerlijk bij de aanvraag van een hypotheek als de financieel adviseur om je studieschuld vraagt, dan is er niet veel aan de hand. Maar verzwijg je je schuld zodat je een hogere hypotheek kunt krijgen, dan gaat er wat veranderen.

Checken of je de waarheid spreekt

"De kans is heel groot dat de geldverstrekker gaat zeggen: wij willen graag dat u toestemming geeft zodat wij bij DUO kunnen controleren of dat inderdaad klopt", zegt Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep.

Het liegen over studieschuld bij hypotheekaanvraag kan dus eigenlijk niet meer, zegt Noorlag. Hij verwacht dat banken op een gegeven moment eisen dat er toestemming wordt gegeven om gegevens over studieschulden in te zien.

'Door software voorlopig geen eis'

Jasper Willems van de Nederlandse Vereniging van Banken sluit ook niet uit dat hypotheekverstrekkers op termijn toestemming eisen om schuldgegevens in te zien bij DUO.

"Maar voorlopig gaan we geen inzicht in studieschulden eisen. Niet alle hypotheekverstrekkers zijn aangesloten bij de app waarmee dat kan, dat is een softwarematig probleem. Zodra dit wel kan wordt het wel een mogelijkheid om dit te gaan eisen."

Ministerie van Onderwijs wil het niet

"Wat het hele rare is, is dat je twee ministeries hebt met een verschillend standpunt", zegt Noorlag. "Van Engelshoven van Onderwijs heeft heel duidelijk aangegeven dat ze niet wil dat de studieschuld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt geregistreerd. Dat zou jongeren ervan kunnen weerhouden te gaan studeren. Maar nu kan die studieschuld via een omweg alsnog worden meegenomen door hypotheekverstrekkers."

"En dan heb je het ministerie van Financiën. Ik ben benieuwd naar hun standpunt, want de toezichthouder financiële markten, de AFM, vindt het wel een heel groot probleem dat de studieschuld wordt verzwegen. Zij maken zich zorgen over de hoogte van de schulden die starters aangaan. Het wordt tijd dat die twee ministeries met één mond gaan spreken, want nu is de regelgeving heel onduidelijk."

'Geef je studieschuld op'

Zelf adviseert Noorlag de studieschuld altijd op te geven. "Want dat is de enige manier waarop je passend advies kan geven, want je moet het wel kunnen betalen. Als je te veel leent, kun je in de problemen komen."

Studieleningen worden minder zwaar meegewogen dan een persoonlijke lening, maar het heeft wel invloed. Noorlag: "Maar het grote probleem van starters is niet dat op een bepaald moment de studieschuld wordt meegenomen, maar veel meer dat de woningmarkt zo scheef is gegroeid. Dus je moet op zoek naar andere oplossingen, maar dat zal wel lang duren."