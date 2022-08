Controleer jaarlijks het gehoor van basisschoolleerlingen. Dat wil kenniscentrum VeiligheidNL. 14 procent van de kinderen tussen 9 en 11 jaar heeft namelijk gehoorschade die niet meer over gaat. "Heel schokkend."

Op dit moment worden baby's kort na de geboorte gescreend op schade aan hun gehoor. Als ze in groep 2 zitten gebeurt dat nog een keer, maar daarna niet meer. Saskia Kloet van VeiligheidNL vindt dat een groot probleem.

Schade vroeg opsporen

"De echte gehoorschade ontstaat pas na groep 2. Daarom willen we dat het structureel in de bovenbouw van de basisschool, of de onderbouw op het middelbaar onderwijs gecontroleerd wordt", zegt Kloet.

"Een gehoorcontrole moet even normaal worden als een bezoekje aan de tandarts", vindt Kloet. "Je gehoor is net zo belangrijk als je gebit en vroege opsporing van schade maakt uit. Hoe eerder je die kunt opsporen, hoe sneller je maatregelen kunt treffen om het proces tot stilstand te brengen." De schade is helaas niet altijd terug te draaien, maar erger voorkomen is wel mogelijk, benadrukt ze.

Harde muziek

Ook Wil Verschoor van de patiëntenvereniging HoorMij maakt zich grote zorgen om de stijgende aantallen jongeren met gehoorschade in Nederland. "Het probleem is echt heel groot. 14 procent van de jongeren heeft last van gehoorschade en 20 procent van de jongeren heeft last van tinnitus."

De grootste oorzaak? Het luisteren van te harde muziek, via een koptelefoon en op festivals en concerten. "We worden meer dan 15 jaar langer en harder blootgesteld aan harde en hoge geluiden."

Grote gevolgen

Gehoorschade heeft grote gevolgen voor je leven, vertelt Verschoor. "Wij zien jongeren die stoppen met de studie, die niet meer kunnen uitgaan op hun 25e, die beperkt worden in hun beroepskeuze door hun gehoorverlies. We zien jongeren die continu vermoeid zijn doordat ze continu met een piep rondlopen en in een sociaal isolement terechtkomen."

Daarom is ook Verschoor voorstander om kinderen regelmatig een gehoortest aan te bieden. "Zo'n controle vergroot de bewustwording, bij de kinderen én bij hun ouders. "Veel kinderen groeien op met een tablet in de hand en koptelefoon op het hoofd, want dat is lekker rustig voor de ouders. Ik vind dat niet slim, want gehoorschade is onomkeerbaar. "

In november advies

In een reactie laat staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat het voorkomen van gehoorbeschadiging hem aan het hart gaat. Daarom heeft hij advies gevraagd aan de Gezondheidsraad.

Dit advies van de Gezondheidsraad zal naar verwachting half november verschijnen.