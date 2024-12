Israëlische slachtoffers van de rellen in Amsterdam voelen zich genegeerd door het OM. Ze weten niet of ze hun spreekrecht mogen uitoefenen en of ze schadevergoeding kunnen eisen bij de start van het proces woensdag. Dat meldt hun advocaat aan EenVandaag.

Het geweld rondom de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv zorgde nationaal en internationaal voor enorme ophef. Komende woensdag staan de eerste zeven verdachten voor de rechter. Maar voordat deze beladen strafzaak goed en wel begonnen is, beklagen slachtoffers uit Israël zich over de gang van zaken.

'Slachtoffers voelen zich niet gezien'

Advocaat Johan Oosterhagen - die 22 Maccabi-supporters bijstaat - zegt dat de slachtoffers zich genegeerd voelen door het Openbaar Ministerie. Zo zouden ze geen informatie hebben gekregen van het OM over het verdere verloop van de rechtszaak.

Ook weten ze volgens Oosterhagen niet of ze woensdag op de zitting gebruik kunnen maken van hun spreekrecht. En of ze een schadevergoeding mogen eisen. "Deze mensen riepen in de nacht van 8 november om hulp. In de stad hebben ze de politie en mensen aangeklampt. Ze voelden zich op dat moment in steek gelaten en voelen zich ook nu niet gehoord door het Openbaar Ministerie."

Heftige zaken

Volgens Oosterhagen is er geen contact geweest tussen het OM en zijn cliënten, omdat het het OM bij deze eerste rechtszaak de verdachten voor de rechter brengt zonder dat ze weten wie de slachtoffers zijn. Oosterhagen: "Dus ze hebben wel de daders geïdentificeerd, maar in de slachtoffers zijn ze tot op heden weinig geïnteresseerd."

Terwijl het volgens de raadsman wel gaat om ernstige delicten. Oosterhagen: "Het gaat om hele heftige zaken. In één zaak gaat het zelfs om poging tot doodslag. Ik heb nog nooit meegemaakt dat bij zo'n zwaar strafbaar feit niet duidelijk is wie het slachtoffer is."

'Kans op spreekrecht ontnomen'

Het grote probleem is volgens de advocaat dat woensdag de rechtszaak van start gaat zonder dat er slachtoffers in de rechtbank aanwezig zullen zijn. Oosterhagen: "Alle slachtoffers die zich bij ons gemeld hebben, hebben aangegeven gebruik te willen maken van het spreekrecht."

"We willen een vordering tot schadevergoeding indienen en we willen daar aanwezig zijn om de rechter onze kant van het verhaal te vertellen. Die kans wordt hen nu ontnomen."

'Stel rechtszaak uit'

Zo'n eerste zittingsdag is het moment waarop een slachtoffer een vordering tot schadevergoeding kan doen 'voor het leed en letsel dat hem is overkomen', legt Oosterhagen uit. "Dat moet je in eerste aanleg doen, want in hoger beroep kan je die vordering niet meer aanpassen. Het slachtoffer kan ook naar de burgerlijk rechter om schade vergoed te krijgen, maar dat is veel belastender voor het slachtoffer."

Om die reden vindt Oosterhagen dat de rechtszaken van woensdag en donderdag moeten worden uitgesteld. "Het OM moet eerst uitzoeken wie nou precies de slachtoffers zijn. Want ook het slachtoffer heeft belangrijke rechten, dat lijkt het OM hier te vergeten."

Belangen slachtoffer uit oog verloren

Oosterhagen heeft sterk het idee dat het OM zich vooral op de verdachten heeft gericht bij deze eerste zaak, en daarbij de belangen van de slachtoffers uit het oog is verloren. "De aandacht is bij de opsporing vooral naar de verdachten uitgegaan. Die hebben ze wel kunnen identificeren. Dat is pijnlijk om te constateren."

Het OM is volgens de advocaat wettelijk verplicht om zich te bekommeren om de positie van het slachtoffer in een strafzaak. "In de wet staan allerlei verplichtingen die het OM heeft naar slachtoffers toe. Het OM moet de slachtoffers op de hoogte houden van het verloop van de strafzaak en welke rechten ze hebben. En het is natuurlijk voor de rechter belangrijk dat die het verhaal van het slachtoffer kan mee wegen."

Openbaar Ministerie: 'Aangiftes slachtoffers nog niet kunnen matchen"

René de Beukelaer, hoofdofficier van het arrondissementsparket in Amsterdam, zegt in een reactie tegenover EenVandaag dat het voor justitie prioriteit heeft de verdachten zo snel mogelijk voor de rechter te brengen. "Daarmee win je iets, maar verlies je ook iets. We vinden het heel erg belangrijk om een norm te stellen, dat dit echt niet kan."

"Maar die snelheid betekent ook dat we niet heel diepgravend onderzoek hebben kunnen doen. We hebben de aangiftes van slachtoffers uit Israël nog niet goed kunnen matchen met de strafbare feiten. Dus ja, aan die slachtoffer kant verlies je iets."