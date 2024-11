Over Bitcoin en andere cryptomunten wordt veel gesproken. Zeker sinds de verkiezingswinst van Donald Trump. Uit onderzoek van het Opiniepanel blijkt dat 1 op de 10 deelnemers zich erin wil verdiepen. Over dit onderwerp leven veel vragen.

We legden verschillende vragen van panelleden voor aan beursanalist Corné van Zeijl en bankier en adviseur Simon Lelieveldt.

Gebakken lucht

Cryptovaluta bestaan alleen digitaal en worden niet gesteund door een centrale bank. Ze werken op basis van de zogenoemde blockchain-technologie, waarbij de waarde wordt vastgelegd als code op meerdere computers. De waarde is vooral gebaseerd op speculatie, legt beursanalist Corné van Zeijl uit.

Veel panelleden vroegen zich af: is crypto niet gewoon gebakken lucht? Van Zeijl antwoordt: "In zekere zin wel. De waarde van cryptovaluta hangt namelijk sterk af van vertrouwen: hoeveel mensen geloven dat het waardevol is?"

Als veel mensen vinden dat iets waardevol is, neem goud, dan krijgt het ook waarde, legt Van Zeijl uit. "Om de prijs te laten stijgen, moeten kopers denken: dit wil ik hebben. Tegelijk moet het aanbod beperkt blijven, zodat de vraag groter is dan het aanbod. Alleen dan kan de waarde groeien", vervolgt Van Zeijl. "Als morgen al het vertrouwen weg is, dan is ook alle waarde weg."

Hoge pieken en diepe dalen

De cryptomarkt heeft sinds eind 2016 hoge pieken en diepe dalen gehad, zegt Van Zeijl. "Toch valt op dat ondanks de herhaalde crashes, bitcoin nooit is verdwenen."

Volgens de beursanalist is de kans klein dat de waarde ooit helemaal naar nul zal zakken. Waarom? "Omdat er consistent vraag blijft bestaan." De afgelopen 8 jaar hebben bewezen dat er altijd een groep mensen is die waarde toekent aan een digitaal muntje, hoe abstract het concept voor sommigen ook lijkt, vervolgt hij.

Simon Lelieveldt, bankier en adviseur zegt hierover: "Het is niet tastbaar, maar je bent wel degelijk digitaal eigenaar. Als ik jou een speelgoedauto geef, en je belooft dat die heel veel waard wordt en dat gebeurt niet, dan heb je nog steeds dat autootje." Zo werkt het volgens hem ook met crypto.

Wat als Bitcoin crasht?

Een andere vraag die via het Opiniepanel binnenkwam was: wat als Bitcoin crasht? Lelieveldt: "Banken kunnen ook omvallen." Hij benadrukt dat de cryptomarkt veel breder is dan vaak wordt aangenomen en legt uit dat niet alle cryptocurrencies hetzelfde risico met zich meebrengen.

"Als je bijvoorbeeld naar Bitcoin kijkt, zie je dat deze digitale munt meer legitimiteit heeft vergeleken met andere digitale munten omdat Bitcoin al langere tijd bestaat en zich daardoor heeft bewezen", zegt Lelieveldt.

Beschermt nieuwe cryptowet consumenten?

Of de nieuwe Europese cryptowet consumenten voldoende beschermt, betwijfelt Van Zeijl. De cryptomarkt is namelijk erg internationaal. "Je ziet bijvoorbeeld dat aanbieders uit verschillende landen, zoals de Bahama's, actief proberen in te spelen op de vraag naar crypto", zegt Van Zeijl.

Ze doen dit met aantrekkelijke advertenties en beloftes, wat de consument in de verleiding kan brengen om in zee te gaan met minder gereguleerde platforms, vervolgt hij. In theorie zou de nieuwe cryptowet consumenten moeten helpen, maar Lelieveldt is er niet zeker van dat het gaat lukken. "Het is achter een bureau verzonnen, maar het is een beetje hetzelfde als de algemene bankvoorwaarden. Je klikt op ja en gaat weer door."

Overtreden van de wet

Er zijn tegenwoordig veel aanbieders van cryptocurrencies, zegt Van Zeijl. "Dat maakt de toegang tot Bitcoins en andere crypto's een stuk eenvoudiger dan vroeger. Vroeger moest je echt technische kennis hebben om crypto's te kopen, maar nu kan bijna iedereen het kopen door simpelweg geld over te maken naar een wallet en daar bitcoins of andere crypto's mee aan te schaffen."

Of de aanschaf van Bitcoins illegaal is? Nee, zegt Van Zeijl. "Maar toch is het belangrijk om te weten dat je deze transacties in Nederland moet aangeven bij de Belastingdienst. Dit is een van de manieren om ervoor te zorgen dat je de wet niet overtreedt."

Crypto kost stroom?

Of het veel stroom kost? Ja, zegt Van Zeijl. "Hoe meer mensen crypto's kopen en verkopen, hoe meer transacties er plaatsvinden en hoe meer computers er nodig zijn om alles bij te houden."

"Vooral de transacties verbruiken veel stroom", zegt Van Zeijl. Het energieverbruik van Bitcoin komt vooral door het proces van het bijhouden van alle transacties, wat wordt gedaan via zogenaamde 'miners'. Deze miners gebruiken krachtige computers om de blockchain te verifiëren en transacties vast te leggen.

Waterkrachtcentrales

Lelieveldt legt uit dat er al stappen worden gezet om het energieverbruik van Bitcoin duurzamer te maken. "In bepaalde regio's waar veel overtollige natuurlijke energie beschikbaar is, zoals gebieden met een overvloed aan waterkracht, wordt Bitcoin-mining ondersteund door waterkrachtcentrales."

De energie die anders niet optimaal benut zou worden, wordt in deze gevallen ingezet voor het minen van Bitcoin. Dit maakt het mogelijk om de crypto-industrie deels op hernieuwbare energie te laten draaien, wat bijdraagt aan een duurzamere benadering van Bitcoin-mining.