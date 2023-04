Elke aardbevingsgemeente in Groningen krijgt een eigen aardbevingscoach. Mylene Piek is zo'n aardbevingscoach en gaat op bezoek bij het echtpaar Bisschop. "Bij haar kan ik mijn ei kwijt."

De aardbevingscoaches zijn onderdeel van het grote plan van het kabinet, dat premier Mark Rutte en staatsecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw gisteren presenteerden. Het kabinet trekt de portemonnee: minimaal 22 miljard euro gaat de komende tientallen jaren naar Groningen als compensatie voor de jarenlange aardgaswinning. Ook maakte Rutte opnieuw excuses aan de Groningers.

'Iets betekenen'

Mylene Piek is aardbevingscoach in Uithuizen. Ze is zich er maar al te goed bewust van dat het bestaan van haar functie wat ongemakkelijk kan aanvoelen. De schade aan de huizen moet opgelost worden en dat kan een coach natuurlijk niet. "De situatie is nu zo dat we toch wat voor de inwoners kunnen betekenen."

Het huis van meneer en mevrouw Bisschop wordt verstevigd en daarom verblijven ze overdag in een tuinhuis achterin de tuin. Voor elk kopje koffie moeten ze naar de keuken in het huis zelf lopen. De situatie duurt nog enkele maanden. "Je moet je er maar in berusten", zegt het echtpaar. 's Avonds mogen ze wel in hun eigen bed in hun huis slapen.

Praktische hulp

Piek is maatschappelijk werker en vanuit die rol is nu ook aardbevingscoach. "Ik bedien mensen in de gemeente Het Hogeland die te maken hebben met aardbevingsproblematiek. Waar kunnen we de stress en ellende rondom het huis verlichten? Zijn er zaken die energie geven?", legt ze uit. Daarnaast ondersteunt ze bij praktische hulpvragen.

Meneer Bisschop heeft veel aan Piek, vertelt hij. Hij is blij met haar. "Onder andere met het aanvragen van subsidie voor de bouwkundige versterking heeft ze geholpen. Ze heeft net de aanvraag ingediend voor WMO-taxivervoer, omdat we niet meer mobiel zijn, dat soort dingen."

'Ik kan m'n ei kwijt'

Uiteindelijk moet het huis van echtpaar Bisschop zo snel mogelijk worden hersteld, dat zou enorm veel zorgen wegnemen. Heeft het echtpaar niet veel meer aan een metselaar?

"De aannemer die wij krijgen is ontzettend goed", zegt meneer Bisschop. "Maar bij Mylene kan ik mijn ei kwijt. Dat kan ik niet bij de metselaar of de timmerman. Dat kan ik bij haar wel."

Overspannenheid

Zijn vrouw is 'de rust zelve'. Maar meneer Bisschop wordt het allemaal iets te veel, vertelt hij. "Ik heb een tijd gehad dat ik tegen overspannenheid aanzat. Als ik alles opkrop, barst de bom bij mij en reageer ik het soms af op mijn vrouw. Dat kan natuurlijk niet."

"Je kunt eigenlijk geen kant op", gaat hij verder. Meneer Bisschop voelt zich niet gehoord in alle ellende, geeft hij aan. "Het maakt geen mallemoer uit wat je bijvoorbeeld tegen de projectmanager zegt."

Steun

Een van de dingen waar meneer Bisschop nu tegenaan loopt is dat de huiskamer deze week is leeggehaald en naar de opslag is gebracht, omdat er gewerkt moet worden. "Maar dat begint pas over 3 of 4 weken. Waarom moet dan nu al onze huiskamer leeggehaald worden?" We hebben nu niks meer. Dat zijn dingen waarover ik ga prakkeseren."

Piek ziet dat haar baan is voortgekomen uit een situatie die helemaal niet had moeten gebeuren. "Maar de realiteit is anders." Ze is blij dat ze iets kan betekenen voor meneer Bisschop. "Het is heel belangrijk dat hij het even kwijt kan en dat ik begrijp dat het ontzettend vervelend is. Dat geeft steun."