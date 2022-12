Vanmorgen lag er een dun laagje ijs op de meeste plekken in Nederland. En dat zorgt voor schaatskoorts. Bij Dave van Dam Sport in Haastrecht loopt het storm, omdat mensen graag hun schaatsen willen laten slijpen. "Ik weet niet of ik de vraag aan kan."

Normaal gesproken is de skeeler- en schaatswinkel van Dave van Dam dicht op maandag, maar 'als het vriest gelden er andere regels'. "Het is sinds zaterdag al erg druk", zegt de winkeleigenaar.

Vuilniszakken vol

Het was wel heel even pittig, geeft Van Dam toe. "Ik heb momenteel heel erg weinig personeel en dan staan mensen opeens met vuilniszakken vol schaatsen", zegt hij. "Die zijn dan van anderhalf jaar geleden. Die hebben ze in de schuur gegooid en nu denken ze: oh, wacht eens even."

"Het is bijna niet te doen", zegt Van Dam. "We hebben nu zeker nog dertig paar en er liggen er nog wat achter. Tegen een paar klanten heb ik gezegd: 'Wacht nog even, want ik weet niet of ik het aan kan'. We doen ons best, maar als ze allemaal komen wordt het avond na avond doorwerken. Wat niet erg is hoor, we doen het graag."

'Het is nog vroeg'

Op zijn vrije dag weten klanten Van Dam toch telefonisch te vinden, of ze komen langs. Zo ook vaste klant Johan. "Mijn schaatsen zijn hartstikke bot en het gaat vriezen, dus ik dacht: ik breng ze nog gauw even hier. Je moet het voor zijn", zegt hij. "Ik ben een slechte klant hoor. Dat schaatsen gaat pas leven bij mij als het echt gaat vriezen."

"Vorige week donderdag begon het al wel hoor, toen zag je de temperaturen omlaag gaan", vervolgt Johan. "Maar het is nog vroeg. Normaal is het pas in januari of februari. Ik ben dus wel een beetje verrast, en ik denk Dave ook wel."

Bron: EenVandaag Dave van Dam laat zien hoe dik het ijs is geworden in 1 nacht

'Met 8 centimeter is het feest'

Haastrecht is een echt schaatsdorp, zegt Van Dam. "Er komen hier ook twee wereldkampioenen vandaan natuurlijk. Iedereen is ermee bezig", vertelt hij. Eigenlijk van de gekke, geeft hij toe, 'want er is nog niks'.

"Vannacht was het 4 of 5 millimeter, en dat in één nacht. En iedereen kan een beetje rekenen, met een paar centimeter per nacht erbij. Dan is het met 8 centimeter een groot feest."