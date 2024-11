Een chemische peeling voor een 'babyhuidje' of lasertherapie voor 'supergladde' benen. Huidbehandelingen als deze zijn populair, maar zeker niet zonder risico. Mignon en Affra kunnen erover meepraten: "Het was alsof ik in brand stond."

Zo zat het gezicht van Mignon Nusteling onder de zweren door een chemische peeling. En Affra Barten heeft nog altijd littekens op haar enkel van een laserbehandeling. De Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH) wil dat de regels voor wie dit soort behandelingen mag uitvoeren worden aangescherpt.

Weg met die snor

"In mijn gezicht had ik last van wat pigmentophoping, bruine vlekjes op mijn wangen en onder mijn neus. Op foto's zag het eruit alsof ik een snor had. Dat maakte me onzeker", vertelt Mignon. Als kunstenaar en influencer komt ze online regelmatig met haar gezicht in beeld. Er 'goed' uitzien vindt ze daarom belangrijk.

Om iets aan haar 'snor' te laten doen ging ze naar een huidkliniek in Emmen, die er in haar ogen betrouwbaar uitzag. "Aan de muur hingen kaarten met uitleg over de huidlagen en medewerkers droegen witte doktersjassen. Het kwam allemaal heel professioneel over."

Zweren en vellen in gezicht

Ze kreeg een huidscan, waarmee gedetailleerde foto's van haar huid werden gemaakt. Dat ze vervolgens in de stoel een chemische peeling zou krijgen, een ingrijpende behandeling waarmee de bovenste huidlaag wordt verwijderd, was volgens haar niet met haar besproken.

"Dat begrip is niet gevallen", vertelt ze. "Toen ik vuurrood uit de stoel kwam, zei mijn behandelaar: 'Je zult de komende week nog wel een aantal keer aan me denken.' Nou, dat was een eufemisme, ik zat onder de zweren. En een paar dagen later hingen de vellen aan mijn gezicht."

Zelf informatie googelen

Dat je gezicht vervelt na een chemische peeling is gebruikelijk, las Mignon later toen ze ging googelen om erachter te komen wat er aan de hand was met haar gezicht. "Dat had ik dus misschien kunnen weten", geeft ze toe.

"Maar de behandelaar had me hierover ook moeten voorlichten, vind ik", gaat ze verder. "Dan had ik de afweging kunnen maken of ik dit wel wilde."

Niet meer terug

Inmiddels is Mignon blij met het resultaat. Buiten wat littekenweefsel hier en daar heeft ze nu namelijk een gladde huid, en haar 'snor' is ook grotendeels weg.

Maar terug naar de bewuste huidkliniek gaat ze zeker niet meer: "Je mag bijvoorbeeld niet in de zon na zo'n behandeling, dan komen de plekken die je weg wilde hebben mogelijk erger terug. Ook dat is me niet verteld."

'Middeleeuwse melaatse'

Een van de redenen waarom Mignon de huidkliniek vertrouwde was dat ze op de website zag dat er ook huidtherapeuten werken. Dat is een beschermd beroep waar je een hbo-opleiding voor moet afronden.

De persoon die haar behandelde bleek achteraf een schoonheidsspecialist te zijn. "Je bent wel met iemands uiterlijk bezig. Voor hetzelfde geld had ik een begrafenis de dag erna, of een sollicitatie. Ik zag eruit als een middeleeuwse melaatse."

Druk op social media

Het schoonheidsideaal is volgens Mignon overal in de samenleving aanwezig, vooral online. Daar komt ze veel influencers tegen die cosmetische behandelingen aanprijzen, maar alleen de beelden van voor en na de behandeling laten zien.

De tussenfase krijgen volgers op social media níet te zien. Zelf deelde ze als influencer die foto's wél op Instagram, inclusief de zweren en vellen in het gezicht. Als de klinieken geen voorlichting geven, doe ik het wel, dacht ze.

'Anderen dit besparen'

"Ik wil dat andere mensen bespaard blijft wat ik moest doormaken", legt Mignon uit. "Zeker omdat je zo'n behandeling vaak doet omdat je een bepaalde onzekerheid hebt, iets niet mooi vindt aan jezelf."

Ze zegt dat het belangrijk is dat 'dat emotionele stuk niet over het hoofd wordt gezien'. "Dit gaat niet alleen over huidschade, maar ook over een week walgen van jezelf."

Oefenmodel voor laserapparaat

Ook bij het verwijderen van een tatoeage kan veel misgaan, weet Affra inmiddels goed. Zij liet een tattoo op haar enkel waar ze niet blij mee was weglaseren bij een lokale huidtherapeut.

Zo'n behandeling kost veel geld. Afhankelijk van hoe groot de tatoeage is, ben je al snel honderden euro's kwijt. Daarom was Affra blij toen ze hoorde dat de huidtherapeut oefenmodellen zocht voor een nieuw laserapparaat.

Littekens en pigment verdwenen

Maar de behandeling ging niet zoals gehoopt. "Het was alsof ik in brand stond, mijn enkel zat onder de brandblaren", vertelt Affra. Inmiddels is ze jaren verder, maar ze heeft nog altijd littekens op de plekken waar gelaserd is. Ook is het pigment er verdwenen.

"Het was zeker geen succesvolle behandeling. Het deed extreem veel pijn", herinnert ze zich. Na haar eerste afspraak, die eerder was afgebroken omdat het laseren te veel pijn deed, kreeg Affra het advies om bij de huisarts een recept voor een verdovende crème te halen.

'Niet voor drie tientjes doen'

Maar de crème hielp niet en maakte het zelfs erger: "Mijn enkel reageerde op de laser én de crème. Dat was niet zo'n goede combinatie. Alles werd dik, er kwamen nog meer blaren bij. En als die kapot gingen ontstonden er flinke open wonden. Het was allemaal zeer pijnlijk."

Of Affra nog een keer zo'n laserbehandeling zou doen? "Zeg nooit 'nooit'. Maar: het is nu eenmaal duur. Laat niet voor drie tientjes per sessie je tatoeage weglaseren", waarschuwt ze tot slot. Goedkoop is uiteindelijk duurkoop: "En dan heb je de ellende die ik heb gehad."