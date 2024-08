Terwijl reclames voor gokken aan banden wordt gelegd wil Holland Casino met een nieuwe campagne juist meer klanten trekken. Zo heeft het gokbedrijf het afgelopen half jaar flinke verliezen geleden. Onderzoeker Marjan Olfers vindt het een opmerkelijke zet.

De laatste jaren is er vanuit de overheid een steeds strenger toezicht op risicospelers. Zo heeft de overheid vorig jaar reclames voor gokken verboden om kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico's van online kansspelen. Doordat Holland Casino een staatsbedrijf is, is het des te opvallender dat zij juist wel reclame willen gaan maken. "Zo bestaat het risico dat er meer spelers komen en daarmee mogelijk meer kansspelverslaving", verwacht onderzoeker kansspeler Marjan Olfers.

'Maatschappelijke zorg'

Hoewel Holland Casino tot nu toe alleen in een brief heeft 'gedreigd' om met deze nieuwe campagne te komen als gevolg van de forse verliezen, blijft het volgens Olfers opmerkelijk.

"Vooral als je bedenkt dat het een staatsbedrijf is", vertelt ze. "Dus de staat is eigenaar van het bedrijf en het is ook de staat die heel veel zorg heeft dat er steeds meer kansspelverslaafden of risicospelers komen. Dus als staatsbedrijf verwacht je eigenlijk dat een dergelijk bedrijf zeker weet wat het doet en maatschappelijke zorg levert." Volgens de onderzoeker staat dat haaks op het beleid van de overheid die juist minder gokreclames toestaan. "En dat voel je dat schuurt met elkaar."

'Verlaag de kansspelbelasting'

Daarnaast bestaat er nog een ander risico waardoor spelers overstappen naar zogenaamde illegale aanbieders. Dat heeft volgens Olfers te maken met de maatregel van het nieuwe kabinet om de kansspelbelasting te verhogen. "We weten uit onderzoek dat als de kansspelbelasting wordt verhoogd er een risico bestaat dat spelers naar illegale aanbieders gaan."

Dat is volgens de onderzoeker zorgwekkend, omdat illegale aanbieders minder veiligheid bieden voor bijvoorbeeld risicospelers of kansspelverslaafden.

Illegale aanbieders

Olfers denkt dat het daarom zinvol is als de overheid blijft toezien op gokbedrijven met vergunningen, zoals Holland Casino en de Nederlandse Loterij. En dat de belastingen niet worden verhoogd, voegt Olfers toe. "De kansspelbelasting moet niet worden verhoogd, want anders gaan al die spelers waar we nu een zorg voor hebben, mogelijk naar illegale aanbieders."

En volgens haar zit daar juist de paradox. Want hoewel volgens de onderzoeker de regels strikter mogen op het gebied van kansspel, hoe groter dan de kans bestaat dat mensen gaan uitwijken naar andere aanbieders die geen vergunning hebben. "Deze staat niet onder toezicht van de staat en lokken misschien veel meer spelers die niet worden uitbetaald en dan hebben we andere risico's", vreest de onderzoeker.