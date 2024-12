De NAVO maakt zich zorgen over de transportroute van militair materieel door Nederland. Door de ligging zijn we een belangrijk doorvoerland. Maar defensiespecialisten trekken nu aan de bel, omdat de kwaliteit van onze infrastructuur niet goed genoeg is.

Bruggen die geen tanks kunnen dragen, te krappe tunnels en viaducten die het niet aan kunnen. Allemaal logistieke uitdagingen waar de NAVO tegenaan loopt als ze zwaar bewapende voertuigen en munitie vervoeren. En dat is niet het enige. Alle regels die er gelden rondom het vervoeren van militair materieel zou het transport nog meer vertragen. Met dat bericht komt Follow the Money vandaag.

Veel formulieren invullen

"Vroeger konden we dat wel", begint oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif over het vervoeren van militair materieel over onze wegen. Maar nu dus een stuk minder, vervolgt hij.

En uitwijken via het spoor, om de tunnels en bruggen te vermijden, is dus vaak een uitdaging. De oud-commandant ziet namelijk dat we in Nederland te weinig wagons hebben om tanks op te zetten.

Elke provincie eigen papieren

Maar naast het fysieke deel, zit er ook nog een hele bureaucratie achter, gaat De Kruif verder. "Als wij vroeger in de Koude Oorlog wilden oefenen in Duitsland, hoefden we niks in te vullen. Dan kon je zo met je voertuigen dwars door Duitsland rijden."

Dat is nu wel anders. "Als je nu met je voertuigen van Nederland naar Polen wil door Duitsland, dan moet je een heleboel formulieren invullen omdat elke provincie weer zijn eigen papieren heeft. Dus dat gaat dagen, soms weken, duren", legt hij uit.

Wake-up call na Russische inval

De Kruif verwijst naar de tijd van de Berlijnse muur. Toen deze viel op 9 november 1989, gingen we er volgens de oud-commandant Landstrijdkrachten eigenlijk vanuit dat er geen oorlog meer zou komen. Daarbij dachten we vooral dat de missies in het buitenland zouden plaatsvinden en niet in Europa.

"Vanaf 2016 zijn al een heleboel mensen, ook in Nederland, die zeggen: 'Het gaat niet zo lekker in de wereld. Kijk wat Poetin doet.' Wij moeten weer terug naar af", zegt De Kruif. De Russische inval op 24 februari 2022 was volgens hem een wake-up call om 'echt wat dingen te gaan doen'. "Dus we zijn aardig laat", stelt hij vast.

Aanvoer van troepen en logistiek

Dat terwijl de rol van Nederland dus heel belangrijk is in de doorvoer van militair materieel, benadrukt De Kruif nog maar eens. "Nederland is een ontzettend grote hub (centrale logistieke plek, red.) in de aanvoer van troepen naar Europa, maar ook in de logistiek naar Europa."

Tijdens de Koude Oorlog waren hier bijvoorbeeld grote garages waarin de Amerikaanse troepen hun tanks, munitie en voertuigen konden opslaan. De Amerikanen kwamen dan naar Schiphol om vervolgens met een bus naar zo'n grote hal te gaan, vertelt de oud-commandant Landstrijdkrachten. "Ze startten dan hun voertuigen en gingen naar het Oosten toe." Maar nu zijn die grote hallen dus grotendeels verdwenen, ziet hij.

Amerikaanse troepen ondersteunen

Volgens De Kruif heeft Nederland wel nog steeds de rol om Amerikaanse troepen te ondersteunen, maar hij ziet ook obstakels. "Het materiaal nemen de Amerika mee, om het vervolgens zo snel mogelijk naar de Baltische Staten of naar Polen te sturen. Als die troepen er zijn, dan moet je ook onderdelen, mensen en munitie kunnen afvoeren."

En dat is niet het enige. Zo moet Nederland volgens hem ook in staat zijn om gewonden te kunnen afvoeren en verplegen. "Dat kunnen we helemaal niet meer", zegt hij.

Havengebied is cruciaal voor Amerika

Nu het materiaal niet meer wordt opgeslagen, komt het vooral aan met schepen. Ons havengebied is voor de Amerikanen daarom nog steeds cruciaal.

Zo zijn de haven van Vlissingen, de Groningse Eemshaven en de Rotterdamse haven belangrijke plekken voor Amerikaanse vrachtschepen om aan te meren. "Die schepen moet je heel snel kunnen lossen, doorvoeren naar het oosten van Nederland en dan verder naar Duitsland", vertelt De Kruif hierover.

'Opbouwen kost veel tijd'

Maar daar moeten we dus routes en bruggen voor hebben. En die vertonen op dit moment ernstige gebreken voor het transport.

Daarnaast moet het verkeer kunnen worden omgeleid als militair transport wordt vervoerd. "Dat moet je ook kunnen. Dat zijn dingen die we allemaal een beetje hebben weggegooid", zegt De Kruif.

'Komen er wel'

Toch ziet de oud-commandant dat er ook wel dingen goed gaan. "Nederland is goed in het beheersen van verkeersstromen. En niet alleen op een route, maar ook als je hinder hebt op een route om dat te kunnen omleiden."

"Dus we komen er wel, maar het duurt heel erg lang. Dat ze dingen stoppen, kan binnen een dag. Maar die capaciteit weer opbouwen, ben je 5 tot 10 jaar verder", concludeert hij.