De gemoederen liepen gisteravond hoog op bij een bewonersbijeenkomst in Riel, een dorp vlak bij Tilburg. Onderwerp van de discussie: de komst van een wooncomplex voor 400 arbeidsmigranten, die vooral pakketjes gaan verwerken in een distributiecentrum.

Het complex komt officieel in de gemeente Tilburg te staan, maar wel tegen de grens met Riel aan. Het lintdorp onder de rook van Tilburg telt zo'n 2.000 inwoners en een groot deel daarvan is het er niet mee eens dat de komende jaren honderden arbeidsmigranten in hun buurt komen wonen.

'Het doet wat met mensen'

"We juichen het beleid van de gemeente Tilburg alleen maar toe", zegt Roy van Gorkum allereerst. Hij is lid van de klankbordgroep die zich met het woonproject bezighoudt. "Ze willen geen overlast in de wijken en willen geconcentreerd huisvesten. Maar de omvang van dit complex, daar staan we gewoon niet achter", zegt hij.

"Je merkt dat het echt wat doet met de mensen hier", vertelt de Rielenaar. Op dit moment wonen er in het dorp al arbeidsmigranten. "Bij elkaar zijn het er een stuk of 130. En tel er dan maar 370 bij op", somt Roy op. "Riel is echt een gemoedelijk dorp, maar niet met deze aantallen."

Problemen naar gemeentegrens

Praktijkhoogleraar Brede welvaart Joks Janssen van Tilburg University noemt het onderbrengen van arbeidsmigranten een ingewikkelde opgave. "Vanwege de grote, logistieke sector in de stad heeft Tilburg veel arbeidsmigranten", legt hij uit. "Huisvesting is dan vaak niet geregeld. Tilburg wil het wel goed doen, maar weet niet waar ze het moeten doen."

"En dan zie je dat de problemen naar de gemeentegrens worden gebracht. Dat leidt weer tot zorgen bij buurgemeenten", wijst hij op de onrust die onder inwoners van Riel is ontstaan over het geplande 'migrantenhotel'.

Afspraken over huisvesting

Zou het dan niet verplicht moeten worden om eerst huisvesting te regelen voordat er ergens een groot logistiek bedrijf neer wordt gezet? "Als je de logistiek toelaat in de gemeente, betekent het dat je afspraken maakt met die logistieke dienstverlener over huisvesting", zegt de hoogleraar daarover. "Dat gebeurt nu niet, of onvoldoende."

Aan de voorkant van het proces moet er dus al een afspraak worden gemaakt met bijvoorbeeld distributiebedrijven over de huisvesting van medewerkers. "Dat is ook je verantwoordelijkheid richting de samenleving", vindt Janssen. "Zodat zij niet met de lasten komen te zitten."

Positief verkocht

De problemen zoals in Tilburg worden volgens hem deels veroorzaakt door hoe we in Nederland onze economie hebben ingericht. "Arbeidsmigratie wordt vaak positief verkocht: 'We hebben ze nodig in een aantal sectoren.'" Als voorbeeld hierbij noemt hij de landbouw en de logistiek

In die laatst sector zijn er bijvoorbeeld orderpickers nodig: "We bestellen allemaal online pakketjes, en die mensen moeten dat werk doen. Voor een groot deel zijn dat dan Oost-Europese arbeidsmigranten, want in Nederland kunnen ze er niemand voor vinden."

'Scherpere regels nodig'

Dus omdat de consument zo snel mogelijk een pakketje wil ontvangen, komen ze in dorpen als Riel in de problemen? Janssen denkt van wel: "Ik zeg weleens als mensen commentaar hebben op al die 'dozen' langs de snelweg, dat wij dat voor een deel zelf zijn omdat we spullen bestellen via internet.

"Ik denk dat we daar scherper in moeten zijn en dat de overheid scherpere regelgeving moet introduceren over het bezorgen van pakketjes. Zoals een extra belasting op terugzenden", vindt de praktijkhoogleraar. Hetzelfde geldt voor de regels rond arbeidsmigratie en huisvesting: "Daar heeft politiek Den Haag een belangrijke stem in omdat zij daar invloed op hebben."