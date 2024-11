Duizenden huishoudens zien wachttijden voor een nieuwe stroomaansluiting oplopen tot veertig weken of langer, door te weinig capaciteit op het middens- en laagspanningsnet. "Verwacht dat wij de komende 10 jaar nog met netcongestie te maken zullen hebben."

De afgelopen jaren was er vooral te weinig capaciteit op het hoogspanningsnet: het net waar grote bedrijven op zitten. "Maar nu zien we dat óók de wachttijden voor kleinverbruikers aan het oplopen zijn," zegt woordvoerder Netbeheer Nederland Theo Scholte.

'Wachtlijsten gaan oplopen'

Het gaat volgens hem vooral om huishoudens die op het laag- en middenspanningsnet zitten en vernieuwde aansluitingen nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld een elektrische auto krijgen of een warmtepomp.

Scholte vertelt dat het, ten opzichte van de 8 miljoen woningen die onder Netbeheer Nederland vallen, om enkele duizenden huishoudens gaat die te maken hebben met wachttijden. "Maar op het moment dat er steeds meer voorbeelden komen, betekent dat wij steeds meer werkzaamheden moeten moeten uitvoeren waardoor de wachtlijsten gaan oplopen."

Bekijk ook Bedrijven in Brabant delen energie via 'energiehub' om stroomtekort tegen te gaan

Van 18 naar 40 weken

De wachttijd voor kleinverbruikers was voorheen zo'n 18 weken, maar dat is voor sommige huishoudens ondertussen meer dan verdubbeld. "Wij zien de wachttijd nu in enkele gevallen oplopen tot 40 weken of misschien zelfs nog langer." En dat komt volgens de woordvoerder vooral omdat we steeds meer van ons stroomnet vragen op spitstijden.

"We elektrificeren enorm. Naast de zonnepanelen hebben we steeds meer elektrische auto's en koken we elektrisch. Dat maakt ook dat wij het stroomnet op steeds meer locaties moeten aanpassen en vanwege de hoeveelheid werk daar, dan duurt dat eventjes."

Al eerder gewaarschuwd

Volgens Scholte is er 2 jaar geleden door netbeheerders al gewaarschuwd dat er niet voorkomen kan worden dat consumenten uiteindelijk ook last zullen krijgen van langere wachttijden bij nieuwe stroomaansluitingen. Dat de wachttijd voor kleinverbruikers nu oploopt, is dus niet geheel onverwachts.

"We hebben er wel altijd het maximale aan gedaan en dat doen we nog steeds. We gaan er de komende jaren 50.000 transformatorhuisjes bij zetten." Op dit moment zijn dat er honderdduizend.

Samen pieken verlagen

Volgens Scholte is er óók een rol weggelegd voor gebruikers zelf. "We zien vooral piekverbruik. Dat is op het moment dat we thuis komen: we pluggen de auto in, de kookplaat gaat aan. Als wij samen die pieken weten te verlagen, dan is heel veel nog steeds wel mogelijk."

Scholte adviseert dan ook om het gebruik uit te smeren over verschillende momenten op de dag. Zo stelt hij voor dat verbruikers afspraken met elkaar maken over wanneer wie zijn of haar elektrische auto's gaat laden, maar ook om de stroom te gebruiken wanneer er veel van is. "Op dagen dat het zonnig is, laden de zonnepanelen heel veel op. Dat zijn juist de momenten om de wasmachine aan te zetten, om de vaatwasser aan te zetten."

'Nog 10 jaar netcongestie'

Maar ondanks alle adviezen en inspanningen van netbeheerders en investeringen in het net, loopt Netbeheer Nederland ook tegen de grenzen aan van wat zij op dit moment kunnen bouwen met het aantal mensen dat bij hen werkt.

Met die informatie in zijn achterhoofd laat Scholte weten dat het nog lang kan duren voordat dit probleem voor kleine- en middenhuishoudens is opgelost. "Ik verwacht dat wij zeker de komende 10 jaar nog met netcongestie te maken zullen hebben."