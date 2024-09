Een nieuw dorp bouwen in de laagste polder van Nederland, ruim 6 meter onder zeeniveau. Het waterschap heeft bezwaar aangetekend bij de Raad van State. "Hevige regenval zoals in Midden-Europa kunnen we nu niet voldoende opvangen."

Al twintig jaar wordt over een toekomstbestendig dorp in de Zuidplaspolder gesproken dat ruim 6 meter onder zeeniveau ligt. Het is de laagst bewoonde polder in Europa. De gemeente Zuidplas bestaat nu uit vier dorpen: Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. En daar komt Het Vijfde Dorp bij.

Samenwerking vastgelopen

Lange tijd hebben de gemeente en het waterschap samengewerkt bij het ontwikkelen van een passend bestemmingsplan voor de polder. "Er komen in totaal 8.000 woningen met scholen en winkels en deze zomer zou de eerste paal in de grond gaan", vertelt wethouder Jan Willem Schuurman van de gemeente Zuidplas.

"Ook is er op dit moment een verkiezing voor een nieuwe dorpsnaam", vervolgt hij. "Over een paar weken wordt bekendgemaakt of ons nieuwe dorp Cortelande, Waterweide of Groenerijk gaat heten." Toch is de samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas vastgelopen. "Dat is ontzettend jammer", zegt de wethouder.

Voorzorgsmaatregelen

Het was geen gemakkelijke stap, vertelt dijkgraaf Toon van der Klugt van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. "Want ook wij zien de enorme woningnood", erkent de dijkgraaf.

Tegelijkertijd denkt hij dat er ook goed moet worden gekeken waar er wordt gebouwd en er juiste voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen.

Extra investeringen

"Bouwen kan, mits je extra investeert in waterberging en peilhoogtes. Lange tijd zijn we met de gemeente opgetrokken, alleen de laatste 1,5 jaar zijn we uit elkaar gaan lopen", legt de dijkgraaf uit. Hij denkt dat het om een een geldkwestie gaat.

En nu zeggen zij als waterschap: "Let op, dit dorp bouw je niet voor vier jaar, en ook niet voor de termijn van de projectontwikkelaar. Dit bouw je voor honderd jaar."

'Heel Holland Zakt'

Van der Klugt benadrukt dat de hevige regenval van de afgelopen periode in Midden-Europa, ook bij ons kan vallen. "En die moet dan zonder al te veel schade worden opgevangen." Toch zijn volgens hem de afspraken over het waterbeheer nu onvoldoende geregeld in het bestemmingsplan.

"Wij willen dat dit wordt vastgelegd voordat de eerste paal de grond in gaat. Anders krijg je in de toekomst juist veel meer problemen", verwacht de dijkgraaf. Hij noemt hierbij als voorbeeld dat voorzieningen kapot kunnen gaan en rioolkabels eerder gaan zakken. "De Zuidplaspolder is de badkuip van Nederland. Dit is het eindpunt van hoe laag je kunt gaan, wij zeggen ook: 'Heel Holland Zakt'. "

Geen reden tot zorgen

Wethouder Schuurman van de gemeente Zuidplas vindt de draai van het waterschap jammer. "Als gemeente blijven we achter onze plannen staan", benadrukt hij. Tegelijkertijd zegt hij ook dat ze zich bij de gemeente er bewust van zijn dat er met de komst van het Vijfde Dorp grote uitdagingen zijn.

"Klimaatverandering brengt onzekerheden met zich mee. Maar het is belangrijk om te beseffen dat de Zuidplaspolder door dezelfde dijken beschermd wordt als een heel groot deel van de Randstad", zegt Schuurman.

Veel onderzoek

De wethouder van Zuidplas vertelt dat hij zich blijft inzetten om het Vijfde Dorp te realiseren. "We doen het voor al die woningzoekenden. En dat is ook waarom we de afgelopen jaren veel onderzoek hebben gedaan", legt hij uit.

Schuurman noemt als voorbeeld dat ze onder andere goed hebben gekeken naar de bouwlocatie. "We hebben daarvoor de sterkste grondslag uitgekozen in het gebied. Een andere maatregel is dat het water- en vloerpeil flink omhoog gaan, juist ook rekening houdend met de risico's die er zijn." En bij andere punten hebben ze er juist weer voor gekozen om ruimte open te laten, "zodat we er in de uitwerking verder mee kunnen".

'Klopt op papier'

Iemand die de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder al jaren op de voet volgt is Jan Rotmans, hoogleraar op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en transities. Jarenlang was hij zeer kritisch over de bouwplannen, maar inmiddels heeft hij een draai gemaakt. "Op papier kloppen de plannen nu voor 90 procent."

Volgens hem is er alleen nog werk aan de winkel bij het 'klimaatadaptieve aspect'. Dat betekent dat er met de bouw juiste maatregelen worden getroffen om aan het huidige en verwachte klimaat te voldoen. Hierdoor wordt er schade door klimaatverandering beperkt. Het komt voor Rotmans daarom niet als een verrassing dat het waterschap naar de Raad van State is gestapt.

Droge voeten, maar hoe?

De hoogleraar vervolgt: "We hebben het steeds over 'droge voeten houden', maar we moeten het ook hebben over hoeveel moeite je daarvoor moet doen. Moet je voor die droge voeten naar zolder klimmen of blijf je ook nog droog op de begane grond, of op de eerste verdieping?"

Rotmans vindt dat er daarom goed moet worden nagedacht over het toekomstbestendig bouwen van huizen. Volgens hem moeten we daarbij ook rekening houden met klimaatverandering en extreme overstromingen, zoals drie jaar geleden in Zuid-Limburg.

Vaker extreme overstromingen

"We krijgen niet langer eens in de 100 jaar te maken met extreme overstromingen, maar één keer in de vijf à tien jaar. En daar moeten wij op voorbereid zijn", legt de hoogleraar uit.

Door de intensiteit van regenbuien, zeespiegelstijging, verdroging en de vernatting verwacht hij dat er een heel ander Nederland gaat ontstaan. "Als je blijft bouwen op de oude manier, dan graaf je je eigen graf."

Kritisch

Op uitnodiging van de gemeente Zuidplas sloot Rotmans zich een paar jaar geleden aan bij een expertpanel, om mee te denken en te praten over dit project. "De gemeente had veel last van mij in de publiciteit", lacht Rotmans.

"We hebben een aantal pittige sessies gehad en dat heeft ertoe geleid dat het plan in positieve zin is veranderd", vervolgt hij. Zo wordt het groener en wordt er meer met water gebouwd. Toch blijft hij kritisch.

Budget

De hoogleraar legt uit dat die andere manier van bouwen veel meer geld gaat kosten. "Dus het risico is dat er tijdens de bouw toch aanpassingen worden gedaan zodat het in het budget past. En dat moet je niet doen", adviseert hij.

"Het kost nu iets meer. Maar als je het uitsmeert over honderd jaar, wordt het eigenlijk goedkoper. Omdat je het echt natuurinclusief, energiepositief en klimaatadaptief maakt."