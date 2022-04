D66-partijleider Sigrid Kaag heeft spijt betuigd over haar rol in de kwestie van grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Ook partijvoorzitter Victor Everhardt is door het stof gegaan. 5 vragen aan politiek commentator Joost Vullings over de affaire.

In een persconferentie die eigenlijk op vrijdag zou zijn, gingen Everhardt en Kaag door het stof. Ze erkennen fouten te hebben gemaakt bij het afhandelen van het grensoverschrijdende gedrag van Frans van Drimmelen, die eerder deze week dringend werd verzocht de partij te verlaten en dat ook deed. Kaag gaf toe dat ze al een jaar wist van het grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Maar ze ondernam daarna bijna geen actie.

1. Was deze spijtbetuiging er ook gekomen als De Volkskrant er niet over geschreven had?

"Nee, zonder die publicaties was de partijleiding nooit tot dit inzicht gekomen. De partij was drie keer te laat: ze hebben in 2016, toen de kwestie speelde, niet ingegrepen. Ook niet toen het onderzoek vorig jaar uitkwam. En ze hebben getreuzeld na de publicaties in de Volkskrant."

2. Was deze spijtbetuiging te verwachten?

"Hoewel te laat, was dit het enige wat D66 kon doen. Toegeven dat je fouten hebt gemaakt, spijt betuigen richting het slachtoffer en verbetering beloven voor de toekomst."

3. Hoe kan het dat partijleider Kaag niet wist van die geheime bijlage?

"Ze wist dat die bijlage bestond, want dat stond in het openbare gedeelte van het rapport, maar ze mocht hem niet lezen, omdat de officiële opdrachtgever van het rapport het partijbestuur is. Alleen het bestuur mocht dat lezen."

"Achteraf heeft ze er spijt van dat ze niet meer heeft aangedrongen op inzage in die bijlage. Ze heeft zich te veel laten leiden door formele regels en realiseerde zich onvoldoende dat dit de kern van haar leiderschap is."

4. Heeft ze nog overwogen af te treden?

"Nee. Ze vindt het heel erg wat er gebeurd is, zegt ze, maar ze vindt dat ze niet afgerekend kan worden op deze ene kwestie."

5. Is de kwestie hiermee afgedaan voor D66?

"Nee. Ten eerste is het vertrouwen in de partij en in Kaag tot een dieptepunt gezakt, dus de politieke schade is enorm. Ook moeten de leden zich nog uitspreken over de aanpak van deze zaak."

"Daarnaast hebben Kaag en partijvoorzitter Everhardt iedereen die hetzelfde is overkomen, opgeroepen zich te melden bij de partij, dus er kan potentieel nog een enorme beerput opengetrokken worden."