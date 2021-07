Boer zijn in deze tijd: makkelijk is het niet. Meer dan de helft van de boeren had in 2020 geen bedrijfsopvolger. Bij boer Temmink in Sint Isidorushoeve neemt dochter Ellen (29) de boel over. "Ik ga het anders doen dan mijn vader."

De jongste zoon van boer Temmink leek geknipt voor het boerenbestaan. Hij is gesetteld in Sint Isidorushoeve, heeft daar een grote vriendengroep en de capaciteiten.

Wie is het 'boerderijtype'?

Toch zag hij het uiteindelijk niet zitten. "Tijdens vakanties van mijn ouders heeft hij ervaren hoe het is om boer te zijn. Dan zat hij in het café en ging het alarm van de melkrobot af. Dan moet je dus alles uit je handen laten vallen en naar huis", weet Ellen Temmink.

Ook haar andere broer is geen 'boerderijtype', vertelt ze. "Hij is geïnteresseerd in duurzame mode, mentale gezondheid. Hij heeft kunstgeschiedenis gestudeerd." Boer Temmink dacht dus dat er geen opvolger zou zijn. Totdat Ellen, ook zeker niet het doorsnee 'boerderijtype', hem over haar plan vertelde.

Laatste werkdag als recruiter

Volgende week donderdag heeft Ellen haar laatste dag bij het uitzendbureau in Doetinchem, waar ze werkt als accountmanager en recruiter. Nu haar ouders op vakantie zijn, werkt ze op vrije dagen al op het melkveebedrijf, met zo'n vijftig koeien en nog wat jongvee.

"Ik heb jaren gedacht: dat ga ik niet doen. Het was geen optie voor mij. Je moet 24 uur per dag beschikbaar zijn en ik ben meer van de mensen dan van de dieren", vertelt Ellen.

Impact maken

Maar niet zo lang geleden bedacht ze zich. "Het hoeft niet zoals mijn vader boert, realiseerde ik me. Dat maakt nu het verschil om het wel te doen." De grootste ommezwaai kwam toen ze bij haar huidige werkgever een project deed met jongeren en eenzaamheid.

"We praatten heel veel over zaken, maar ik wilde meteen impact maken. Iets doen. En als je je dan gaat verdiepen in klimaatverandering, het gebruik van de bodem en onze grond, daar is veel winst te boeken."

Bron: Eigen foto De familie Temmink

'We zijn te verwend'

Op die manier kwam ze bij de boerderij van haar ouders terecht. "De boerderij is er, mijn broertjes willen het niet doen dus ik dacht: ik kan impact maken. Maar er komt dus wel iets sociaals bij, want alleen van grond en dieren word ik niet blij." Haar idee is om eerst de huidige werkwijze van haar vader over te nemen en dan de verandering in gang te zetten.

Ellen wil bijvoorbeeld young professionals helpen om processen te veranderen in het huidige bedrijfsleven. "Want we zijn veel te verwend. We moeten anders consumeren. Zorg voor jezelf en de natuur. Dat komt centraal te staan, dat noem je regeneratief boeren."

Onzekere sector

Ellen is zich ervan bewust dat ze de overstap maakt naar een onzekere sector. "Mijn vader heeft ook op het Malieveld gestaan. Maar dat is niet per se iets nieuws in de sector. De regels van de overheid zijn altijd al grillig geweest naar mijn weten. Nu staat de agrarische sector alleen veel meer in de picture."

"Er is nu gedoe over het kleiner maken van de veestapel. Ik heb tijden gekend dat ik die pijn kon voelen. En daardoor is er ook meer noodzaak bij mij gekomen om dit plan door te zetten. Het wakkert iets in mij aan om eraan bij te dragen. Misschien is het naïef van mij, maar wat ik nu ga doen is denk ik wat de politiek uiteindelijk voor ogen heeft."

Vader vindt het spannend

Maar dat betekent niet dat Ellen naar de pijpen van de politiek gaat dansen. "De hele landbouwsector vraagt zich op dit moment af waar we naartoe gaan. Met name omdat de politiek niet lijkt te weten waar ze naartoe wil. Als de politiek zich nu vasthoudt aan het stikstofrapport, dan blijft er geen boer over in Overijssel, Gelderland en Brabant. Is dat wat ze willen? Waarschijnlijk niet, maar dat is onduidelijk."

Ellens vader vindt het spannend en leuk, wat er allemaal op 'zijn' boerderij gaat gebeuren. "Hij vindt het leuk dat ik nieuwe wegen bewandel en activiteiten ontwikkel. En ook dat ik mijn eigen pad insla en me niet afhankelijk opstel van de politiek."

Najaar eerste veranderingen

Toen Ellen haar plan voorlegde aan haar vader, was hij enthousiast, ondanks dat hij het liefst wil boeren tot z'n dood. Toch denkt Ellen al in het najaar de eerste stappen voor verandering te zetten. "Dat we dan bijvoorbeeld een hectare op een andere manier gaan bewerken. Denk aan koeien die je biologisch fokt, een paar op een andere manier voeren, sommige wel naar buiten, terwijl anderen dat niet gaan."

Ideeën heeft Ellen genoeg. Het wordt een veelzijdig bedrijf, waarbij er ook plek is voor vrijwilligers die een maatschappelijk steentje willen bedragen. "Of dat je bijvoorbeeld een stuk van je land beschikbaar stelt voor mensen uit de stad, die 100 euro per jaar betalen en wij het land verzorgen." Ellens vader begon al snel over het uitkopen van haar broers en dat soort dingen. "Maar dat is 20 jaar verder. Ik wil eerst onderzoeken wat ik kan doen en of dat ook rendabel is."

Onderzoek

Ellen heeft nog wel de angst dat ze het helemaal niet leuk gaat vinden. "Vandaar dat ik het ook echt een onderzoek noem. Het eerste halfjaar gaan we het samen doen. Daarna kijken we of ik in het maatschap terechtkom. En mijn vader zal tijdens zij pensioen ook nog wel een paar uur op de boerderij blijven werken."

"Maar ik heb ergens het gevoel dat het goed komt." Het plan is dat haar vriend Ben, ook een boerenzoon, er uiteindelijk ook bijkomt. "Ik neem Ben mee in het onderzoek. Hij werkt nu full time, maar heeft ook affiniteit met vernieuwing. Als ik Ben niet had gehad weet ik niet eens of het in mij was opgekomen."

Vrouwelijk leider

Als boerin hoort Ellen straks bij een handje vol vrouwelijke bedrijfshoofden. In 2005-2017 daalde het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden in de agrarische sector van 9 naar 6 procent.

"Daar sta ik wel bij stil. Ik voel mij ook een vrouwelijke leider. Ik denk echt dat ik het verschil ga maken en dat ik een hoop andere vrouwen inspireer om ook dat verschil te maken. Dat andere mensen die ook hun plek niet kunnen vinden, het net als ik zelf gaan creëren."